Саміт ЄС підготує ґрунт для ембарго на російські алмази

На зустрічі глав держав і урядів Європейського Союзу в Брюсселі 26 і 27 жовтня обговорюватиметься новий пакет санкцій проти Росії, повідомив DW високопосадовець ЄС напередодні саміту в середу, 25 жовтня. Крім того, очікується дискусія про ембарго на російські алмази на рівні країн G7, яке в Євросоюзі сподіваються запровадити до початку 2024 року.

До дванадцятого пакета ЄС мають увійти санкції не тільки щодо російських алмазів, а й алюмінію, а також подальші обмеження на постачання товарів подвійного призначення, зазначив чиновник. Він зауважив, що Євросоюз тісно співпрацює з Україною в питанні розпізнавання компонентів, виявлених у російській зброї та боєприпасах. "Неймовірно, але в них знаходять навіть чіпи від холодильників", - сказав високопосадовець кореспондентці DW.

Крім того, істотною частиною нового пакета штрафних заходів буде механізм щодо запобігання їхнього обходу, кажуть у Брюсселі.

Підтримка України - пріоритет

Чиновники Євросоюзу запевняють, що Україна залишається для нього пріоритетом, попри загострення конфлікту на Близькому Сході. Так, 26-27 жовтня лідери обговорять довгостроковий бюджет Євросоюзу на 2024-2027 роки і закладений у нього фонд допомоги Україні на 50 млрд євро, а також його структуру. Зокрема, Німеччина виступає за більшу частку грантів і меншу частку позик. В противному разі висока державна заборгованість України матиме для неї негативні наслідки після закінчення війни й ускладнить її стосунки з Міжнародним валютним фондом, прогнозують в уряді ФРН.

У Брюсселі ж триває обговорення законних способів використання заморожених російських активів. За даними дипломата однієї з країн ЄС, жодна з пропозицій щодо цього досі не отримала достатньої підтримки в Раді, тож після чергових дебатів, зокрема й на саміті Євросоюзу, очікується, що пропозицію подасть Єврокомісія або зовнішньополітична служба ЄС. Загалом, за словами дипломатів, у міжнародній спільноті та на рівні G7 є спільне розуміння того, що пошук рішення необхідний і що рано чи пізно його буде знайдено.

Військова допомога Україні триватиме

До зустрічі лідерів країн ЄС по відеозв'язку приєднається президент України Володимир Зеленський. Країни запевнять Україну в подальшій багатосторонній підтримці - фінансовій, бюджетній, економічній та військовій. За даними високопосадовця Євросоюзу, його члени мають намір продовжувати надавати військову допомогу Києву у двосторонньому порядку.

Щодо позиції Угорщини, яка блокує черговий транш для України з Європейського фонду миру, чиновник сказав: "Досі нам вдавалося досягати єдиної позиції щодо України. Так, іноді дискусії бувають складними, приміром, у випадку з шістьма пакетами санкцій щодо РФ на початку говорили, що вони неможливі. Тож ми продовжуватимемо працювати над досягненням єдності". Йтиметься і про окремий фонд військової допомоги Києву в рамках Європейського фонду миру на 5 млрд євро, який запропонував створити глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель.

Іншою пріоритетною темою Ради ЄС буде загострення ситуації на Близькому Сході. Крім того, на порядку денному стоять проблема міграції та врегулювання конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.