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АНАЛІТИКА

Криза нерухомості в Китаї: Другий за статками в Азії бізнесмен втратив 98% багатства

 

Китайський бізнесмен Хуей Ка Ян, який ще кілька років тому був другою за рівнем статків людиною Азії, розгубив майже 98% свого багатства і в кінці жовтня 2023 року вибув зі списку мільярдерів, пише Bloomberg.

Хуей - засновник та голова ради директорів китайського забудовника Evergrande, який перебуває на межі банкрутства. У 2017 році його особисті статки оцінювалися у $42 млрд, а тепер вони впали до $979 млн слідом за падінням ціни акцій Evergrande через кризу на ринку нерухомості Китаю.

З серпня акції Evergrande на Гонконзькій біржі подешевшали на 86%.

Найбільший будівельно-інвестиційний конгломерат Evergrande у Китаї зіткнувся зі значними фінансовими труднощами у 2021 році, що призвело до призупинення робіт на будівельних майданчиках та прострочення передання попередньо проданої нерухомості.

У липні 2023 року стало відомо, що Evergrande за два роки втратив $81 млрд, а у серпні він подав заяву про банкрутство у США.

На сайті Evergrande вказано, що забудовник реалізує понад 1300 проєктів у понад 280 містах Китаю. До складу групи також входить автомобільна компанія, яка виробляє електромобілі, й футбольний клуб.

Борги Evergrande перевищують $300 млрд. Зараз група намагається реструктуризувати майже $32 млрд боргів за межами Китаю, ця сума містить облігації, заставу та зобов'язання зі зворотного викупу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай
 

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