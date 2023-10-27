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АНАЛІТИКА

Сі Цзіньпін готовий співпрацювати зі США

 

Лідер КНР Сі Цзіньпін запевнив, що Китай готовий до співпраці зі США. Таку думку Сі написав у листі, зачитаному ввечері вівторка, 24 жовтня, у Нью-Йорку під час щорічної вечері у Національному комітеті зі співпраці між двома державами.

"Для світової спільноти має вирішальне значення, чи зможуть США та Китай знайти правильний шлях для співпраці", - написав Сі у листі, цитує інформагенція Reuters.

Китай та США мають подолати розбіжності та спільно реагувати на глобальні виклики, наголосив Сі Цзіньпін.

Візит глави МЗС КНР до США

Заклик Сі до стабільніших двосторонніх відносин, що ґрунтуються на засадах взаємоповаги, мирного співіснування та вигідної для обох сторін співпраці, пролунав напередодні візиту до Вашингтона міністра закордонних справ КНР Ван Ї, що запланований наприкінці поточного тижня.

На думку спостерігачів, візит Ван Ї може підготувати ґрунт для переговорів між президентом США Джо Байденом та Сі Цзіньпіном, пише державне китайське видання Global Times.

Раніше влітку цього року до Пекіна приїздив держсекретар США Ентоні Блінкен, де він зустрічався з тодішнім міністром закордонних справ КНР Цінь Ганом.

Дві найбільші у світі економіки перебувають у стані конфлікту навколо торгівлі, Тайваню, Південно-Китайського моря та цілої низки інших питань.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Китай, США
 

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