У Словаччині привели до присяги уряд україноскептиків

Президентка Словаччини Зузана Чапутова у середу, 25 жовтня, привела до присяги новий уряд на чолі з колишнім прем'єр-міністром Робертом Фіцо, який готовий припинити військову допомогу Україні.

Фіцо повернувся до влади і вчетверте обійняв посаду прем'єр-міністра після того, як його партія "Напрямок - соціальна демократія" (Smer-SD) перемогла на парламентських виборах у Словаччині 30 вересня.

Згодом Роберт Фіцо сформував парламентську більшість, підписавши угоду про коаліційний уряд з лівою партією "Голос" та проросійською "Словацькою національною партією". Його партія отримала 42 місця в 150-місному парламенті. "Голос" колишнього прем'єра Словаччини Петера Пеллегріні має 27 місць, і ще 10 мандатів у депутатів від "Національної партії".

"Від імені словацького уряду я волів би пообіцяти, що ми будемо конструктивним урядом", - сказав Фіцо. Перемога Фіцо може ознаменувати різкий поворот у зовнішній політиці країни і посилити крихку єдність в Європейському Союзі і НАТО, зазначає агенція АР.

Позиція Фіцо щодо України

Братислава досі була рішучою прихильницею Києва після вторгнення Росії, надаючи зброю і відкриваючи свої кордони для біженців. Фіцо ж виступає проти антиросійських санкцій ЄС, ставить під сумнів змогу України витіснити російські війська зі своєї території і хоче заблокувати вступ України до НАТО. Він запропонував, щоб замість надсилання зброї зброю Києву, ЄС і США використовували свій вплив, щоб змусити Росію і Україну укласти компромісну мирну угоду.

Фіцо повторював заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що етнічні росіяни на Сході України нібито потребують захисту.

Новий уряд ще не оприлюднив свою політичну програму, але Фіцо вже припустив, що вона включатиме жорстку позицію щодо міграції та неурядових організацій, які отримують фінансування з-за кордону. Політик виступав проти імміграції та прав ЛГБТК+ і погрожував звільнити слідчих Національного кримінального агентства та спеціального прокурора, який займається найтяжчими злочинами та корупцією.

Критики Фіцо побоюються, що його повернення до влади може призвести до того, що Словаччина піде шляхом Угорщини за прем'єрства Віктора Орбана.

Окрім посади прем'єр-міністра, партія Фіцо отримує ще шість інших міністрів уряд, у "Голосу" їх сім, а у "Словацької національної партії" - три.