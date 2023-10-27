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АНАЛІТИКА

Europol заарештував ключових членів хакерського угруповання Ragnar Locker, яке тероризувало багато світових компаній, зокрема й Capcom

 

Група хакерів Ragnar Locker довгий час тероризувала багато компаній, зламуючи їхні сервери та вимагаючи викуп за конфіденційну інформацію.

Один із найгучніших випадків стався 2020 року, коли постраждала японська ігрова компанія Capcom. Хакери з Ragnar Locker зажадали у розробника викуп у розмірі 11 000 000 доларів.

Capcom відмовилася вести переговори зі злочинцями та платити викуп, унаслідок чого хакери злили дані компанії в мережу за кілька тижнів після злому.

Що відомо

Пресслужба Європол (Europol) повідомила, що організація ідентифікувала та заарештувала ключових членів злочинної організації. В операції з пошуку хакерів брали участь правоохоронці з 11 країн, арешти відбулися в Парижі, а обшуки проходили в Чехії, Іспанії та Латвії. Інфраструктура Ragnar Locker розташовувалася в Нідерландах, Німеччині та Швеції.

Останніми жертвами Ragnar Locker стали авіакомпанія з Португалії та лікарня в Ізраїлі.
За матеріалами: gagadget.com
 

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