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Ердоган зробив крок до схвалення членства Швеції в НАТО
18:08 23.10.2023 |
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.
Про це повідомила пресслужба президента Туреччини, пише "Європейська правда".
"Протокол про вступ Швеції до НАТО був підписаний президентом Реджепом Таїпом Ердоганом 23 жовтня 2023 року і переданий на розгляд Великих національних зборів (парламенту. - Ред.) Туреччини", - йдеться в короткому повідомленні.
Джерела шведських ЗМІ раніше повідомили, що Стокгольм оптимістично оцінює процес вступу до НАТО й очікує, що він завершиться протягом наступних кількох тижнів.
Нагадаємо, в липні на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що передасть ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО на розгляд парламенту в жовтні, коли законодавчий орган збереться після літніх канікул.
Проте ратифікація шведської заявки опинилась під загрозою після низки акцій зі спаленням Корану у Швеції, що розлютило багато мусульманських країн, зокрема й Туреччину.
Крім того, Анкара заявляла, що членство Стокгольма в Альянсі залежне від продажу Туреччині американських винищувачів F-16.
Окрім Туреччини, заявку Швеції не ратифікувала і Угорщина.
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