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АНАЛІТИКА

ЄС запроваджує санкції проти Нігеру, де стався військовий переворот

 

Рада ЄС схвалила "рамку" обмежувальних заходів проти Нігеру, де після держперевороту до влади прийшла хунта.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі Ради ЄС.

Обмеження мають "продемонструвати готовність ЄС накладати санкції на тих, хто підриває стабільність, демократію і верховенство права у Нігері та становить загрозу для миру й безпеки у регіоні", заявили у комюніке.

Погоджена "рамка" дозволить ЄС накладати санкції на відповідних осіб та компанії, що включатимуть замороження активів і заборону надання коштів, а також заборону в'їзду на територію Євросоюзу для фізосіб.

У ЄС розраховують, що ці обмеження стануть внеском у зусилля Економічного співтовариства країн Західної Африки (ECOWAS) з відновлення конституційного ладу в країні.

"ЄС від початку найрішучіше засудив державний переворот у Нігері. Сьогоднішнім рішенням Євросоюз посилює свою підтримку зусиль ECOWAS і надсилає чіткий сигнал: за військові перевороти доведеться платити ціну", - зазначив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Задля безперешкодного доступу в країну гуманітарної допомоги санкційний режим передбачає винятки відповідно до резолюції Радбезу ООН 2664.

Військовий переворот у Нігері стався 26 липня 2023 року. Законно обраний президент країни Мохамед Базум досі залишається під вартою.

Блок країн Західної Африки ECOWAS застосував економічні обмеження проти хунти і пригрозив військовою інтервенцією до Нігеру, якщо військові не повернуть владу законно обраному президенту. Втім, ці погрози так і не реалізували.

Переворот у Нігері зруйнував систему історичного впливу Парижа в колишніх колоніях Франції та Бельгії у державах на південь від Сахари.

Франції довелося забрати з країни свого посла, також Париж планує до кінця року повністю вивести військовий контингент, який був там у рамках співпраці для боротьби з тероризмом.

Ключові теги: ЄС, Нігер
 

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