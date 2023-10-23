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АНАЛІТИКА

Росстат спрогнозував вимирання Росії зі швидкістю до понад 700 тисяч осіб на рік

 

До 2026-2027 років тільки з природних причин населення Росії буде зменшуватися зі швидкістю понад 700 тисяч осіб на рік.

Оновлений демографічний прогноз опублікував Росстат, повідомляє The Moscow Times.

У 2023 році внаслідок природного убутку Росія втратить 600,7 тисячі осіб, у 2024-му - 675,1 тисячі, у 2025-му - 693,2 тисячі, у 2026-2027 рр. - понад 700 тисяч. Потім природний спад почне нібито плавно сповільнюватися, вважають у Росстаті - до 652 тисяч 2030 року, 532 тисяч - 2035-го, але залишиться вищим за 400 тисяч осіб на рік навіть до середини 2040-х.

Водночас, згідно з прогнозом Росстату, щорічно в Росію прибуватимуть понад 200 тисяч мігрантів. Накопиченим підсумком до 2046 року їхній приплив досягне 4,8 млн осіб, що, втім, компенсує лише 40% природного зменшення російського населення.

Росія поступово перетворюватиметься на країну людей похилого віку. Кількість дітей і підлітків у країні до початку 2040-х скоротиться на 26% - з 27,2 до 20 млн, а їхня частка в населенні впаде з 18,5% до 14,2%. Частка пенсіонерів, навпаки, збільшиться з 24,5% до 26,9% у 2046 році.

Зазначається, що природний спад населення відбувається внаслідок падіння народжуваності. І почався він незабаром після анексії Криму.

Відтоді природний спад росіян перевищив 3 млн осіб.

Як пише видання, у 2018 році в рамках російського проєкту "Демографія" президент РФ Володимир Путін висунув вимогу зупинити природний спад населення.

Спочатку цього потрібно було домогтися до 2024 року, потім термін перенесли на 2030-й. Але, як випливає з прогнозу Росстату, мета залишиться недосяжною навіть через чверть століття.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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