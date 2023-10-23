Казахстан домовляється про новий маршрут експорту нафти до Європи замість російської

Казахстан розпочне переговори з урядом Хорватії про збільшення експорту казахстанської нафти нафтопроводом "Адрія".

Як повідомили у МЗС Казахстану, такої домовленості було досягнуто під час зустрічі посла цієї країни у Хорватії Акилбека Камалдінова з головою правління оператора нафтопровідної системи Хорватії Jadranski naftovod (JANAF) Степаном Аданичем, передає Інтерфакс-Україна.

"З урахуванням того, що 70% експорту казахстанської нафти йде до Європейського союзу, Казахстан готовий розглянути можливості розширення свого експорту до ЄС та Хорватії зокрема і зробити внесок у пом'якшення глобальної енергетичної кризи", - зазначив Камалдінов.

Своєю чергою хорватська компанія висловила зацікавленість у нарощуванні експорту казахстанської нафти споживачам у Балканських та східноєвропейських країнах через хорватський нафтопровід "Адрія".

"Сторони домовилися розпочати практичні переговори щодо можливого використання цього маршруту для транспортування казахстанської нафти. З цією метою найближчим часом представники АТ "Нацкомпанія "КазМунайГаз" планують відвідати міста Загреб та Рієку, а також ознайомитися з можливостями нафтового терміналу "Омішаль" на острові Крк", - йдеться у повідомленні МЗС Казахстану.

Крім того, країни створять робочу групу з енергетики за участю зацікавлених держорганів, бізнесменів та інвесторів.

Хорватська компанія JANAF управляє нафтовим терміналом на острові Крк, нафтопереробним заводом у Рієці та системою нафтопроводів "Адрія" на території Хорватії.

Проєктна пропускна спроможність нафтопроводу становить 34 млн тонн нафти на рік, встановлена - 20 млн тонн, з яких 40% йде на внутрішній ринок Хорватії, а 60% - транзитом потрапляє до сусідніх країн. Уся мережа трубопроводу "Адрія", що починається з Омішальського нафтового терміналу, охоплює Хорватію, Сербію та Угорщину з відгалуженнями у Словенії, а також Боснію та Герцеговину.\\Як повідомлялося, раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв також заявив про готовність збільшити обсяги постачання казахської нафти до ЄС нафтопроводом "Дружба".

Раніше щорічний транзит казахстанської нафти через РФ становив близько 15 млн тонн. З лютого поточного року Казахстан розпочав постачання нафти до Німеччини нафтопроводом "Дружба". Плани на поточний рік передбачають щонайменше 890 тис. тонн нафти. У 2024 році Казахстан планує транспортувати до Німеччини нафтопроводом "Дружба" 1,2 млн тонн нафти.