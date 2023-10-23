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АНАЛІТИКА

У Швейцарії підрахували голоси: перемогли праві

 

На виборах депутатів Національної ради Швейцарії переконливу перемогу здобула правоконсервативна Швейцарська народна партія (ШНП). Згідно з оприлюдненими в понеділок, 23 жовтня, остаточними результатами голосування, ця політсила отримала 26,8 відсотка голосів - на три відсоткових пункти більше, ніж на виборах чотири роки тому. Таким чином праві консерватори матимуть 62 з 200 місць у Національній раді (на 9 більше, ніж у нинішньому складі парламенту).

Друга велика політична сила - Соціал-демократична партія - вперше з 2003 року набрала більше голосів, ніж на попередніх парламентських виборах. За неї проголосували 18 відсотків виборців, які брали участь (на 1,1 відсотка більше, ніж 2019 року). Таким чином соціал-демократи отримають 41 місце в Національній раді. Найбільше електоральних втрат на нинішніх виборах, як і очікувалося, зазнали "зелені" і "зелені ліберали", які отримали відповідно 9,4 відсотка і 7,2 відсотка голосів і разом отримають 33 місця в нижній палаті парламенту.

Вже понад 20 років ШНП - найсильніша партія у Швейцарії, пише dpa. Її перемога й цього разу була очікуваною.

ШНП критикувала підтримку санкцій ЄС проти РФ

Швейцарська народна партія основний акцент у своїй передвиборчій кампанії робила на питанні обмеження міграції, зазначає AFP. Іншими гаслами партії були війна з "культурою скасування" і тим, що керівництво ШНП називало "гендерним терором і божевіллям, що прокинулося".

Крім того, ШНП виступала проти надмірного зближення з Євросоюзом, затято захищала військовий нейтралітет Швейцарії і заявляла, що Берн занадто відійшов від цього принципу, підтримуючи санкції ЄС проти Росії через її вторгнення в Україну.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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