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АНАЛІТИКА

Німеччина починає будівництво підземної лінії електропередачі через пів країни

 

Німеччина в понеділок, 23 жовтня, розпочинає будівництво нової лінії електропередачі, яка має замінити джерела енергії, що працюють на вугіллі. Про це з посиланням на міністра економіки Роберта Габека пише dpa.

Оператор електромережі Amprion розпочне роботу над 340-кілометровим підземним кабельним маршрутом у Меппені, біля кордону з Нідерландами, щоб доставити вітрову електроенергію з Північного моря до німецької землі Північний Рейн-Вестфалія та в промислові райони на півдні країни з високим споживанням.

Німеччина починає будівництво підземної лінії електропередачі через пів країни

 

Кабель потужністю два гігавати, що еквівалентно енергетичним потребам в електроенергії приблизно 2 млн осіб, прокладатимуть протягом трьох років.

Ultranet - нова лінія постійного струму між Північним Рейном-Вестфалією та Баден-Вюртембергом. Проєкт є частиною переходу Німеччини до сталої енергетики, який прискорили через необхідність зменшити залежність від російської нафти та газу після вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Проєкт розроблено Amprion разом з іншим системним оператором Німеччини TransnetBW.

У Рейнському та Рурському регіонах усі електростанції, що працюють на вугіллі, будуть поступово виведені з мережі до 2038 року. Дефіцит постачання має бути усунений за допомогою вітроенергетичного потенціалу узбережжя Північного моря.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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