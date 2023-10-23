Фінансові новини
- |
- 23.10.23
- |
- 18:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина починає будівництво підземної лінії електропередачі через пів країни
14:31 23.10.2023 |
Німеччина в понеділок, 23 жовтня, розпочинає будівництво нової лінії електропередачі, яка має замінити джерела енергії, що працюють на вугіллі. Про це з посиланням на міністра економіки Роберта Габека пише dpa.
Оператор електромережі Amprion розпочне роботу над 340-кілометровим підземним кабельним маршрутом у Меппені, біля кордону з Нідерландами, щоб доставити вітрову електроенергію з Північного моря до німецької землі Північний Рейн-Вестфалія та в промислові райони на півдні країни з високим споживанням.
Кабель потужністю два гігавати, що еквівалентно енергетичним потребам в електроенергії приблизно 2 млн осіб, прокладатимуть протягом трьох років.
Ultranet - нова лінія постійного струму між Північним Рейном-Вестфалією та Баден-Вюртембергом. Проєкт є частиною переходу Німеччини до сталої енергетики, який прискорили через необхідність зменшити залежність від російської нафти та газу після вторгнення РФ в Україну у 2022 році.
Проєкт розроблено Amprion разом з іншим системним оператором Німеччини TransnetBW.
У Рейнському та Рурському регіонах усі електростанції, що працюють на вугіллі, будуть поступово виведені з мережі до 2038 року. Дефіцит постачання має бути усунений за допомогою вітроенергетичного потенціалу узбережжя Північного моря.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Атлантична рада та понад 40 експертів закликають Байдена розпочати процес вступу України до НАТО
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін пропонує скасувати заочну і вечірню вищу освіту, – Лісовий
|В Іспанії конфіскували викрадене з України скіфське золото
|Україна отримала від ЄС дев'ятий транш макрофінансової допомоги - €1,5 мільярда
|НАЗК попередило про ризик видалення з реєстру корупціонерів понад 10 тисяч осіб
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ердоган зробив крок до схвалення членства Швеції в НАТО
|Атлантична рада та понад 40 експертів закликають Байдена розпочати процес вступу України до НАТО
|Азербайджан проводить військові навчання біля Вірменії
|ЄС запроваджує санкції проти Нігеру, де стався військовий переворот
|Росстат спрогнозував вимирання Росії зі швидкістю до понад 700 тисяч осіб на рік
|Казахстан домовляється про новий маршрут експорту нафти до Європи замість російської
Бізнес
|Foxconn і Nvidia побудують фабрики ШІ для безпілотних автомобілів і промислових роботів
|Маск може заблокувати Twitter для користувачів у Європі
|США заборонили експорт у Китай флагманських відеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 вартістю від $1600
|Творці гри World of Tanks запускають проєкт на підтримку України
|Lloyd's опублікував сценарій системного ризику масштабної кібератаки, можливі втрати оцінив у $3,5 трлн
|BMW з 2024 р. продаватиме автомобілі споживачам у Європі напряму
|Skoda представила нове покоління Kodiaq: детальний огляд