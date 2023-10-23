Франція продасть Вірменії озброєння для захисту неба

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив газеті Le Parisien, що у понеділок Єреван та Париж підпишуть угоду про військові постачання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода".

"Завтра ми офіційно оформимо придбання Вірменією певної кількості озброєнь у французьких виробників, зокрема підпишемо угоду, яка дозволить Вірменії забезпечити захист свого неба", - сказав Лекорню.

Відповідаючи на запитання, чи Вірменія може розраховувати на підтримку Франції, міністр сказав: "Дуже важливо дати Вірменії можливість захистити своє цивільне населення і забезпечити захист своїх кордонів".

Раніше глава французького військового відомства заявив, що не вважає, що Париж зможе захистити територіальну цілісність Вірменії шляхом військового втручання. Водночас, Лекорню повідомив, що Франція вивчає оборонні потреби Вірменії.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час свого нещодавнього візиту до Вірменії заявила, що Париж погоджується підписати з Єреваном угоду про постачання військової техніки.

У Баку різко розкритикували цей намір Парижа, також із цієї причини президент Азербайджану Ільхам Алієв скасував свою участь у переговорах в іспанській Гранаді.