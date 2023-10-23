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Індія успішно випробувала ракету для пілотованої місії
11:42 23.10.2023 |
Індія провела перший випробувальний пуск в рамках підготовки до пілотованої космічної місії країни. У суботу, 21 жовтня, була запущена ракета, щоб перевірити роботу аварійної системи евакуації астронавтів. Її випробування пройшло успішно, повідомила Індійська організація космічних досліджень (ISRO). Пуск проводили в безпілотній версії.
Це і наступні випробування входять до програми підготовки до запуску першої індійської пілотованої місії "Гаганьян", що запланована на 2024-2025 роки. У рамках місії корабель із трьома астронавтами на борту має піднятися на висоту 400 кілометрів від Землі та повернутися.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив метою країни до 2035 року вивести на орбіту космічну станцію, а 2040-го - відправити астронавта на Місяць.
Наприкінці серпня індійський зонд "Чандраян-3" успішно сів на природний супутник Землі, а на початку вересня з національного космодрому в Бенгальській затоці було запущено перший індійський апарат для дослідження Сонця - автоматична станція Aditya-L1.
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