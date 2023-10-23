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Пакистан успішно випробував балістичну ракету Ababeel дальністю пуску 2200 км, яка може нести до восьми боєголовок
11:36 23.10.2023 |
Цього тижня Пакистан успішно випробував балістичну ракету середньої дальності Ababeel. Про тест повідомив Пакистанський міжвідомчий відділ зі зв'язків з громадськістю.
Пакистанські військові провели випробування для оцінки характеристик підсистем та елементів конструкції ракети. За запуском спостерігали генерал Сахір Шамшад Мірза (Sahir Shamshad Mirza), старші офіцери Відділу стратегічних планів і Командування стратегічних сил.
Ababeel - це балістична ракета середньої дальності, відома як Ababeel Weapon System. Вона може доставити ядерну боєголовку на відстань до 2200 км. Корисне навантаження складається з трьох, п'яти або восьми боєголовок вагою 500 кг, 300 кг або 185 кг відповідно. Сумарна маса корисного навантаження становить 1500 кг.
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