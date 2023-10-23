Пакистан успішно випробував балістичну ракету Ababeel дальністю пуску 2200 км, яка може нести до восьми боєголовок

Цього тижня Пакистан успішно випробував балістичну ракету середньої дальності Ababeel. Про тест повідомив Пакистанський міжвідомчий відділ зі зв'язків з громадськістю.

Пакистанські військові провели випробування для оцінки характеристик підсистем та елементів конструкції ракети. За запуском спостерігали генерал Сахір Шамшад Мірза (Sahir Shamshad Mirza), старші офіцери Відділу стратегічних планів і Командування стратегічних сил.

Ababeel - це балістична ракета середньої дальності, відома як Ababeel Weapon System. Вона може доставити ядерну боєголовку на відстань до 2200 км. Корисне навантаження складається з трьох, п'яти або восьми боєголовок вагою 500 кг, 300 кг або 185 кг відповідно. Сумарна маса корисного навантаження становить 1500 кг.