Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пакистан успішно випробував балістичну ракету Ababeel дальністю пуску 2200 км, яка може нести до восьми боєголовок

 

Цього тижня Пакистан успішно випробував балістичну ракету середньої дальності Ababeel. Про тест повідомив Пакистанський міжвідомчий відділ зі зв'язків з громадськістю.

Пакистанські військові провели випробування для оцінки характеристик підсистем та елементів конструкції ракети. За запуском спостерігали генерал Сахір Шамшад Мірза (Sahir Shamshad Mirza), старші офіцери Відділу стратегічних планів і Командування стратегічних сил.

Ababeel - це балістична ракета середньої дальності, відома як Ababeel Weapon System. Вона може доставити ядерну боєголовку на відстань до 2200 км. Корисне навантаження складається з трьох, п'яти або восьми боєголовок вагою 500 кг, 300 кг або 185 кг відповідно. Сумарна маса корисного навантаження становить 1500 кг.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Пакистан
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5401
  0,0717
 0,20
EUR
 1
 38,7033
  0,0522
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 09:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5071  0,02 0,06 38,1479  0,01 0,03
EUR 39,8979  0,07 0,17 40,6386  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5550  0,02 0,05 36,5750  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес