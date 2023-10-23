США готові відповісти на погрози Ірану на щодо ескалації

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що через дії Ірану та його маріонеток Вашингтон убачає потенціал для ескалації війни на Близькому Сході. Відповідну заяву Блінкен зробив у неділю, 22 жовтня, в інтерв'ю NBC News.

Держсекретар запевнив, що США не прагнуть ескалації. Він додав, що Вашингтон сподівається на звільнення більшої кількості заручників палестинським терористичним угрупуванням ХАМАС.

Раніше цього дня міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян заявив, що ситуація на Близькому Сході може в будь-який момент вийти з-під контролю через війну Ізраїлю і ХАМАСу. Провину за це глава МЗС Ірану поклав на США та Ізраїль.

Пентагон посилює присутність на Близькому Сході

У зв'язку із загрозою ескалації конфлікту США перекидають додаткові системи озброєнь у східну частину Середземного моря. Напередодні керівник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що віддав наказ про розміщення в регіоні батареї найновітнішої системи протиракетної оборони THAAD і додаткових дивізіонів системи ППО Patriot.

Раніше США вже перекинули у Східне Середземномор'я як засіб стримування кілька бойових кораблів, зокрема авіаносці USS Dwight D. Eisenhower і USS Gerald R. Ford. Крім того, в регіон уже направлено ескадрильї американських військово-повітряних сил (ВПС) - винищувачів F-15 і F-16, а також штурмовиків А-10. Телеканал CNN повідомляв також, що міноборони США спрямує до берегів Ізраїлю сили швидкого реагування морської піхоти у складі 2000 військовослужбовців.

Американські військові приведені в стан підвищеної готовності

Крім того, йдеться в заяві Остіна, він наказав привести додатковий контингент американських військових у стан готовності до розгортання в регіоні, щоб підвищити їхню здатність швидко реагувати в разі потреби". Про яку точно кількість військовослужбовців ідеться, у повідомленні не вказано.

Наказ про розгортання додаткових систем озброєнь Остін віддав після обговорення з президентом США Джо Байденом останніх проявів ескалації в близькосхідному регіоні "з боку Ірану і його маріонеток". Вони призначені для стримування, посилення захисту американських військ у регіоні та для підтримки оборони Ізраїлю, вказується в повідомленні американського оборонного відомства.

Пентагон обіцяє захищати своїх військових

Згодом у неділю міністр оборони Ллойд Остін запевнив, що Сполучені Штати вживатимуть "відповідних заходів" у відповідь на будь-яку ескалацію конфлікту на Близькому Сході між Ізраїлем і ХАМАСом.

"Якщо будь-яке угрупування або будь-яка країна прагне розширити цей конфлікт і скористатися цією дуже невдалою ситуацією, яку ми спостерігаємо, наша порада: не робіть цього", - сказав він в інтерв'ю ABC News, невдовзі після того, як Пентагон оголосив збільшення своєї військової присутності в регіоні.

"Ми залишаємо за собою право захищати себе і без вагань вживатимемо відповідних заходів", - додав Остін.

Цього тижня атак зазнали щонайменше п'ять військових баз в Іраку, на яких розміщені американські війська, і дві військові бази США в Сирії. В усіх нападах були задіяні безпілотники. Відповідальність за атаки на себе ніхто не взяв, однак раніше низка іракських угруповань, які підтримує Іран, погрожували атакувати бази з американцями.