Топ-республіканець відкинув заяви, що військова допомога Києву шкодить економіці США

Лідер республіканської меншості у Сенаті США Мітч Макконнелл відкинув твердження радикальних республіканців про те, що військова допомога Україні нібито шкодить економіці Сполучених Штатів.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, пише "Європейська правда".

Макконнелл наполіг, що надання військової підтримки Києву є корисним для американської економіки.

"Одна з найкращих речей з точки зору США - це те, що коли ми віддаємо українцям старе обладнання, наприклад, ми відновлюємо нашу промислову базу в цій країні (у США. - Ред.). Завдяки допомозі, яку ми надаємо Україні, створюються робочі місця у 38 штатах. І ми відбудовуємо наш промисловий комплекс відповідно до більш серйозної загрози з боку великої держави в Азії", - сказав він, натякаючи на Китай.

"Тому думка про те, що наша допомога Україні не є корисною для нас, не відповідає дійсності", - переконаний сенатор.

У четвер дев'ять сенаторів-республіканців написали лист Макконнеллу, в якому заявили, що допомогу Україні та Ізраїлю не слід поєднувати разом. Але сенатор відкинув цю думку, заявивши, що два конфлікти пов'язані.

На тлі спротиву радикальних республіканців, які не хочуть підтримки Києва зброєю, Білий дім у п'ятницю, 20 жовтня, звернувся до Конгресу США із запитом на майже $105 мільярдів на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та безпеки кордонів США в одному пакеті.

Цей бюджетний запит до Конгресу США передбачає близько $61,4 млрд для України, з яких $46,1 млрд складають оборонні витрати і $11,8 млрд - пряма бюджетна підтримка.

У Палаті представників США ця пропозиція може бути винесена на голосування винятково після того, як буде врегульоване питання з обранням спікера.

19 жовтня президент США Джо Байден у прайм-тайм звернувся до нації зі спеціальною промовою, у якій пояснював, чому підтримка України та Ізраїлю важлива для національної безпеки США.