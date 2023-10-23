Канада запровадила нову міграційну програму для українців

Канадський уряд запровадив нову тимчасову міграційну програму для українців, яка дає змогу отримати дозвіл на постійне проживання в країні, повідомляє пресслужба Міністерства імміграції Канади.

Прийом заявок на участь у програмі буде відкрито 23 жовтня.

Скористатися нею зможуть громадяни України, близькі родичі яких мають канадське громадянство або статус постійного жителя Канади. Згідно з програмою, близькими родичами вважаються діти, батьки, бабусі й дідусі, подружжя, а також брати й сестри.

Програма також дає змогу подати заявку громадянам третіх країн, якщо їхні дружина або чоловік мають українське громадянство, але не можуть виїхати з України або ж загинули чи зникли безвісти.

Наразі інформації щодо термінів розгляду заявок та ціни подання немає, однак вона з'явиться 23 жовтня.