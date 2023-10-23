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Канада запровадила нову міграційну програму для українців

Канада запровадила нову міграційну програму для українців

 

Канадський уряд запровадив нову тимчасову міграційну програму для українців, яка дає змогу отримати дозвіл на постійне проживання в країні, повідомляє пресслужба Міністерства імміграції Канади.

Прийом заявок на участь у програмі буде відкрито 23 жовтня.

Скористатися нею зможуть громадяни України, близькі родичі яких мають канадське громадянство або статус постійного жителя Канади. Згідно з програмою, близькими родичами вважаються діти, батьки, бабусі й дідусі, подружжя, а також брати й сестри.

Програма також дає змогу подати заявку громадянам третіх країн, якщо їхні дружина або чоловік мають українське громадянство, але не можуть виїхати з України або ж загинули чи зникли безвісти.

Наразі інформації щодо термінів розгляду заявок та ціни подання немає, однак вона з'явиться 23 жовтня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Канада
 

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