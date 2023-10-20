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Франція розширить завод зі збагачення урану, щоб знизити залежність від Росії
23:22 20.10.2023 |
Франція витратить 1,7 мільярда євро на розширення заводу зі збагачення урану. Це дасть змогу зменшити свою залежність від російського ядерного палива.
Про це заявив голова державної компанії Orano Клод Імаувен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Інвестиції дозволять збільшити виробництво на заводі Georges Besse 2 більш ніж на 30%.
"У кінцевому підсумку на цьому об'єкті буде перероблятися достатньо урану, щоб виробляти ядерну енергію для потреб, еквівалентних 120 мільйонам домогосподарств на рік", - сказала компанія.
США і Європа утрималися від введення санкцій проти російського ядерного гіганта "Росатома", побоюючись, що енергопостачання сотень мільйонів людей опиниться під загрозою. Проте, вони все частіше розривають зв'язки з Кремлем, який обмежує потоки природного газу в Європу після вторгнення в Україну.
Виробництво запуститься через 5 років
"У нинішньому геополітичному контексті метою цього збільшення потужностей зі збагачення урану є зміцнення енергетичного суверенітету Заходу у Франції", - заявив Імаувен.
Він додав, що рішення Orano відповідає вимогам, висловленим їхніми клієнтами щодо зміцнення безпеки поставок. Очікується, що виробництво буде запущено 2028 року.
За даними Orano, "Росатом" є найбільшим у світі підприємством зі збагачення урану, на його частку припадає 43% загальної виробничої потужності. Далі слідує британсько-голландсько-німецька група Urenco Ltd з часткою 31%, China National Nuclear Corp з 13% і Orano з 12%.
Orano
Багатонаціональна компанія ядерного паливного циклу. Компанія займається видобутком урану, конверсією-збагаченням, переробкою відпрацьованого палива, ядерною логістикою, демонтажем та інжинірингом ядерного циклу.
Створена 2017 року в результаті реструктуризації та рекапіталізації ядерного конгломерату Areva. Контрольний пакет акцій Orano належить французькій державі.
Санкції проти "Росатому"
Ще на початку липня президент Володимир Зеленський закликав Європейський союз розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії. У тому числі проти "Росатому".
Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наступний пакет санкцій Європейського союзу проти Росії має містити обмеження проти "Росатому" та алмазної галузі країни-агресора.
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