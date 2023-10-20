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АНАЛІТИКА

США наклали санкції на три компанії з КНР: допомагали Пакистану з балістичними ракетами

 

Державний департамент США в п'ятницю оголосив про запровадження санкцій проти трьох китайських компаній, які порушували глобальний режим нерозповсюдження, підтримуючи програму балістичних ракет Пакистану.

Про це йдеться в повідомленні Держдепу, яке цитує "Європейська правда".

Санкції стосуються компаній компанії General Technology, Beijing Luo Luo Technology Development. і Changzhou Utek Composite, чиї дії "суттєво сприяють або створюють ризик суттєвого сприяння розповсюдженню зброї масового знищення або засобів її доставки".

Серед іншого, General Technology сприяла постачанню в Пакистан паяльних матеріалів, які використовуються для з'єднання компонентів у двигунах балістичних ракет, а також у виробництві камер згоряння.

Beijing Luo Luo Technology Development постачала оправки та інше обладнання, яке може використовуватися у виробництві твердопаливних ракетних двигунів, а Changzhou Utek Composite з 2019 року займалась постачанням скловолокна та інших компонентів, які використовуються в ракетних системах.

"Сьогоднішні дії демонструють, що Сполучені Штати продовжуватимуть діяти проти розповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки та пов'язаної з нею закупівельної діяльності, що викликає занепокоєння, де б вона не відбувалася", - підкреслив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

На початку цього року ЗМІ повідомляли, що Китай також бере участь у секретних переговорах про постачання Ірану ключової хімічної сполуки, яка використовується для приведення в рух балістичних ракет.

Крім того, за оцінками Пентагону, темпи нарощування Китаєм запасів ядерної зброї перевищують попередні прогнози США: за останній рік Пекін створив близько ста ядерних боєголовок.
 

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