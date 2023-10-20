США хочуть притягнути до відповідальності за постачання зброї з КНДР до Росії





Сполучені Штати зроблять усі можливі кроки, щоб притягнути до відповідальності тих, хто причетний до поставок зброї між Північною Кореєю і Росією.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

"Ми опублікували інформацію, яка показує, що військова допомога вже спрямовується з КНДР до Росії", - заявив Міллер.

Він додав, що США будуть уважно стежити за цим і зроблять усі можливі кроки, щоб притягнути сторони до відповідальності.

Представник Держдепу наголосив, що причина, через яку Росії довелося їздити по всьому світу в пошуках зброї, криється в санкціях і експортному контролі, введених США.

Раніше Південна Корея і США заявили, що будь-яка торгівля зброєю з Північною Кореєю буде порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН, за ухвалення яких проголосувала сама РФ.

Що цьому передувало

13 вересня диктатори Кім Чен Ин і Володимир Путін зустрілись в Росії для обговорення військової співпраці. До цього західні ЗМІ повідомляли про наміри КНДР передати Росії артилерійські припаси та зброю в обмін на технології.

Водночас Economist стверджує про те, що Пхеньян вже більше частини року поставляє Москві артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".

А днями координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі заявив, що Північна Корея надала Росії одну тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами на тлі війни в Україні.