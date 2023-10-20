Російська еліта незадоволена шансами Путіна на перемогу у війні з Україною, - Bloomberg

Настрій зневіри, що згущується, охопив російську еліту щодо перспектив війни президента Володимира Путіна в Україні. Навіть найоптимістичніші люди бачать у "замороженому" конфлікті найкращий доступний результат для Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначається у публікації, багато представників політичної та ділової еліти втомилися від війни і хочуть, щоб вона припинилася, хоча й сумніваються, що Путін зупинить бойові дії, повідомили сім анонімних джерел. Хоча ніхто не бажає протистояти президенту у зв'язку із вторгненням, воно похитнуло абсолютну віру в його лідерство, заявили чотири особи.

За словами двох джерел, найсприятливішою перспективою були б переговори наприкінці року, які б перетворили війну на "заморожений" конфлікт і дозволили б Путіну проголосити піррову перемогу, зберігши частину захопленої української території.

"Еліта перебуває в глухому куті: вони бояться стати цапами-відбувайлами за безглузду війну, - сказав Кирило Рогов, колишній радник російського уряду, який залишив країну після вторгнення і нині очолює Re:Russia, аналітичний центр у Відні. - Дійсно дивно, наскільки глибоке поширення серед еліти отримало уявлення про шанс, що Путін не виграє цієї війни".

Відчайдушне становище

Зростаючий відчай, швидше за все, посилить пошуки винних у невдалому вторгненні, яке вже викликало запеклі суспільні розбіжності між прихильниками жорсткої лінії та російським міністерством оборони. Оскільки Кремль зіткнувся з українським контрнаступом, підкріпленим зброєю зі США та Європи на мільярди доларів, у російських офіційних осіб мало очікувань якихось значних успіхів на полі бою після зими, коли сили Москви не досягли великих успіхів і зазнали величезних втрат.

Катастрофічний прорив гігантської дамби Каховської ГЕС, в якому уряд у Києві звинуватив Росію, ще більше ускладнив ситуацію, оскільки повені захлеснули частини зони конфлікту, зазначає Bloomberg.

Атаки всередині Росії посилюють почуття незахищеності, у тому числі найбільші з початку війни удари безпілотників по Москві минулого тижня. Бойові дії перекинулися на Білгородську область, що межує з Україною, і поставили під сумнів імідж Путіна як гаранта безпеки Росії.

Навіть ті, хто підтримує вторгнення та хоче активізувати боротьбу з Україною, розчарувалися у перспективах Росії у війні, яка мала завершитися за кілька днів, але триває вже 16 місяців. Націоналісти на чолі з Євгеном Пригожиним, засновником групи найманців "Вагнер", обрушилися на міністра оборони Сергія Шойгу та головнокомандувача російської армії Валерія Герасимова за військові невдачі, оскільки вони наполягають на повномасштабній мобілізації та військовому становищі, щоб запобігти.

"Було дуже багато великих помилок, - сказав Сергій Марков, політичний консультант, який має тісні зв'язки в Кремлі. Давним-давно були очікування, що Росія візьме під свій контроль більшу частину України, але ці очікування не виправдалися".

Лінія Кремля

Путін та його високопосадовці наполягають на тому, що Росія переможе, навіть незважаючи на те, що вже не дуже ясно, що вважати перемогою після того, як її армія не змогла захопити Київ на початку війни. Але немає жодних ознак, що лідерство поставлене під сумнів усередині його кола.

За словами чотирьох людей, поінформованих про ситуацію, більшість представників еліти не піднімають голови та продовжують свою роботу, переконані, що вони не можуть вплинути на події. За словами п'ятьох джерел, Путін не виявляє жодних ознак бажання покласти край війні.

Державні ЗМІ пояснюють неодноразові невдачі повідомленнями про те, що Росія веде опосередковану війну в Україні проти США та їхніх союзників щодо НАТО, хоча саме Путін ініціював непровоковане вторгнення у лютому 2022 року.

Кремль застосував найжорстокіші репресії за останні десятиліття, щоб покарати навіть помірковане інакодумство тюремним ув'язненням. Російський середній клас, що становив основу опозиції путінському правлінню у великих містах за останнє десятиліття, був заляканий або втік із країни в рамках найбільшої хвилі еміграції з 1990-х років після розпаду Радянського Союзу.

Прояви невдоволення

Поки що опитування показують, що більшість простих росіян продовжують підтримувати Путіна, який змішує ностальгію за радянських часів із імперським минулим Росії, стверджуючи, що він захищає інтереси країни та повертає історичні землі, анексуючи території східної та південної України.

Проте занепокоєння може знову посилитися після піку минулої осені, коли Путін оголосив про мобілізацію 300 тисяч людей. Опитування 1500 росіян, проведене 19-21 травня компанією ФОМ, показало, що 53% вважають, що їхня родина та друзі перебувають у тривожному настрої, що на 11 процентних пунктів більше, ніж у квітні, і є найвищим показником майже за чотири місяці.

Минулого тижня Пригожин здійснив поїздку містами Росії, попереджаючи про "важку" війну, яка може затягтися на роки, оскільки він виступав за військовий стан та повну мобілізацію. В інтерв'ю минулого місяця він сказав, що Росії загрожує революція, подібна до тієї, що була у 1917 році, через розрив між кремлівською елітою та простими росіянами, чиї діти "повертаються в цинкових трунах" з України.

Правляча партія "Єдина Росія" розпочала розслідування після того, як високопоставлений депутат Держдуми Костянтин Затулін заявив на форумі, що вторгнення не досягло жодної із заявлених цілей. "Давайте якось викрутимося", - сказав Затулін.

Костянтин Малофєєв, російський православний націоналіст, прихильник Путіна, хоче, щоб Росія продовжувала битися, бо "українська держава має припинити своє існування". Він відкидає будь-які розмови про припинення вогню, хоча й сказав, що багато представників правлячої еліти, включаючи "величезну кількість" ділових людей, підтримають недавню "мирну ініціативу" Китаю, яка передбачає перемир'я.

"Вони кажуть, що підтримують "спеціальну військову операцію", але насправді вони проти неї, - сказав Малофєєв, мультимільйонер, який також спонсорує найманців, які воюють в Україні. Через шість місяців ми матимемо явну перевагу у виробництві боєприпасів і снарядів, і ми будемо готові йти в атаку.

Контрнаступ ЗСУ

Безумовно, Росія ще має величезні ресурси для боротьби. Її війська окопалися на лінії фронту на сході та півдні України, а українська ППО була зайнята, оскільки протягом останнього місяця на країну обрушувалися російські ракети та безпілотники.

Україна виключила вирішення конфлікту, внаслідок якого Росія окупувала б будь-яку її територію, оскільки вона розпочинає контрнаступ, підготовка до якого тривала місяці.

"Настав час повернути те, що належить нам", - написав 27 травня в Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Оскільки кінця війні не видно, російські чиновники і магнати-мільярдери знають, що їм загрожують роки міжнародної ізоляції та залежності від Кремля, що поглиблюється, оскільки Путін підштовхує бізнес до підтримки військових дій і забороняє оточуючим залишати свої пости.

Вони та їхні сім'ї постраждали від заморожування активів та заборон на поїздки відповідно до санкцій США та Європи, що також зробило російську економіку однією з найсанкціонованіших у світі, що поклало край десятиліттям інтеграції у світові ринки.

"Чиновники пристосувалися до ситуації, але світла наприкінці тунелю ніхто не бачить - вони песимістично дивляться в майбутнє, - сказала Олександра Прокопенко, колишній російський журналіст та радник центрального банку, а нині стипендіат-нерезидент у Берлінський Євразійський центр Карнегі в Росії. Краще, на що вони сподіваються, це те, що Росія програє без приниження.