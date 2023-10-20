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АНАЛІТИКА

Китай запроваджує заходи для контролю експорту графіту

 

Китайська влада з міркувань національної безпеки вводить у дію заходи для контролю експорту графіту, пише Financial Times із посиланням на інформацію міністерства торгівлі та Головного митного управління Китаю (GACC).

Зокрема, компаніям потрібно буде отримувати спеціальні дозволи на вивезення трьох видів цього матеріалу. Як зазначає видання Barron's, йдеться про синтетичну графітову сировину високої щільності і високої чистоти, а також природний лускатий графіт.

Ці заходи набудуть чинності 1 грудня, передає агентство "Сіньхуа".

Графіт використовують в акумуляторах електромобілів. При цьому синтетичний графіт дає змогу збільшити швидкість їхньої зарядки, але дорожчий у виробництві.

Китай з великим відривом лідирує у світі за обсягами переробки природного графіту і у 2022 році забезпечив майже 70% глобальних обсягів випуску синтетичного графіту, за даними Benchmark Mineral Intelligence.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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