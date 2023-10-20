Фінансові новини
- |
- 20.10.23
- |
- 16:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай запроваджує заходи для контролю експорту графіту
15:40 20.10.2023 |
Китайська влада з міркувань національної безпеки вводить у дію заходи для контролю експорту графіту, пише Financial Times із посиланням на інформацію міністерства торгівлі та Головного митного управління Китаю (GACC).
Зокрема, компаніям потрібно буде отримувати спеціальні дозволи на вивезення трьох видів цього матеріалу. Як зазначає видання Barron's, йдеться про синтетичну графітову сировину високої щільності і високої чистоти, а також природний лускатий графіт.
Ці заходи набудуть чинності 1 грудня, передає агентство "Сіньхуа".
Графіт використовують в акумуляторах електромобілів. При цьому синтетичний графіт дає змогу збільшити швидкість їхньої зарядки, але дорожчий у виробництві.
Китай з великим відривом лідирує у світі за обсягами переробки природного графіту і у 2022 році забезпечив майже 70% глобальних обсягів випуску синтетичного графіту, за даними Benchmark Mineral Intelligence.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Захід не готовий дати Україні гарантії безпеки, але розглядає альтернативи, - Politico
ТОП-НОВИНИ
|Байден: терористи й тирани не мають перемогти, я відмовляюся допустити це
|«Поворотний момент в історії»: Байден закликав американців підтримати допомогу Ізраїлю та Україні
|Верховна Рада підтримала перше читання законопроєкту, що не допускає діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ
|Бюджет-2024 прийнято у першому читанні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Китай запроваджує заходи для контролю експорту графіту
|Захід не готовий дати Україні гарантії безпеки, але розглядає альтернативи, - Politico
|Британські видання Daily Telegraph і Spectator виставлено на продаж
|Продаж автомобілів у ЄС у вересні зріс на 9,2%, зростання триває 14 місяців
|ЗМІ: Румунія встановить на кордоні з Україною нову систему захисту від дронів
|Новий шовковий Путін. Як Китай зробив з Росії молодшого партнера
Бізнес
|США заборонили експорт у Китай флагманських відеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 вартістю від $1600
|Творці гри World of Tanks запускають проєкт на підтримку України
|Lloyd's опублікував сценарій системного ризику масштабної кібератаки, можливі втрати оцінив у $3,5 трлн
|BMW з 2024 р. продаватиме автомобілі споживачам у Європі напряму
|Skoda представила нове покоління Kodiaq: детальний огляд
|Соцмережа X протестує річну підписку на базові функції вартістю 1 долар
|SEC: штучний інтелект призведе до «неминучої» фінансової кризи без регулювання