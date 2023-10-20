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АНАЛІТИКА

Британські видання Daily Telegraph і Spectator виставлено на продаж

 

Дві британські компанії, що випускають газету Daily Telegraph і журнал The Spectator, офіційно виставлено на продаж, пише Financial Times.

Рішення про продаж видавництв було ухвалено після судових розглядів їхніх колишніх власників, братів Барклі, із кредиторами, що входять до банківської групи Lloyds, з приводу заборгованості, що перевищувала мільярд фунтів. Угодою займається Goldman Sachs.

Раніше Sky написала, що вартість Telegraph Media Group може становити близько 600 млн фунтів ($727 млн). Інтерес до придбання компанії підтвердила National World (раніше відома як Johnston Press). National World випускає близько 100 газет, зокрема регіональні видання The Scotsman, Yorkshire Post і північноірландську The News Letter.

Оцінку вартості Spectator не повідомляється. Журнал випускається з 1828 року і є найстарішим щотижневим періодичним виданням у світі.

Серед можливих покупців двох видань ЗМІ також називають найбільші медіакомпанії світу, включно з німецькою Axel Springer і британською DMGT, медіамагнатів Руперта Мердока і Даніеля Кретинського.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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