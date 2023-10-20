Продаж автомобілів у ЄС у вересні зріс на 9,2%, зростання триває 14 місяців

Продаж автомобілів у Європейському союзі у вересні зріс на 9,2% порівняно з тим самим місяцем минулого року, збільшившись за підсумками 14-го місяця поспіль, ідеться у звіті Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA).

Кількість нових легкових машин, зареєстрованих у країнах ЄС (без урахування Мальти, статистика щодо якої відсутня), минулого місяця збільшилася до 861,1 тис. порівняно з 788,3 тис. роком раніше.

У Німеччині, найбільшому авторинку Європи, продаж машин практично не змінився і становив 224,5 тис. У Франції продаж зріс на 10,7%, до 156,3 тис., в Італії - підскочив на 22,7%, до 136,2 тис., в Іспанії - підвищиіся на 2,3%, до 68,8 тис.

Кількість нових автомобілів у Європі (країни ЄС плюс Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Велика Британія) у вересні підвищилася на 11,1% - до 1,17 млн. Зокрема у Великій Британії зростання становило 21%.

Продаж групи Volkswagen (включно зі Skoda, Audi, Seat, Porsche та ін.) у Євросоюзі збільшився минулого місяця на 9,6%, до 214,9 тис., Stellantis - на 11,3%, до 165,8 тис., Renault Group - на 5,1%, до 89,5 тис.

Реалізація машин південнокорейської Hyundai Group підвищилися на 0,1%, японської Toyota Group - на 9,5%.

Німецький виробник автомобілів класу "люкс" Bayerische Motoren Werke AG збільшив продаж у вересні на 17,5%, його конкурент Mercedes-Benz - на 15,8%.

Американський виробник електромобілів Tesla минулого місяця продав у Євросоюзі 23,8 тис. машин, що на 9,8% менше, ніж за той самий місяць роком раніше.

Реалізація електромобілів у регіоні у вересні зросла на 14,3%, до 127,1 тис. Частка електромобілів у загальному обсязі продажу на європейському ринку становила 14,8%. У січні-вересні продаж електромобілів підвищився на 55,2%, до 1,11 млн.

Сукупний продаж автомобілів у Євросоюзі за дев'ять місяців 2023 року збільшився на 16,9% у річному вираженні (до 7,94 млн), у Європі загалом - на 17% (до 9,68 млн).

