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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Румунія встановить на кордоні з Україною нову систему захисту від дронів

 

Румунія найближчим часом отримає сучасну систему захисту від безпілотників після низки інцидентів з падінням уламків дронів, якими РФ атакує південь України.

Про це стало відомо порталу HotNews.ro від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Нову систему встановлять на кордоні з Україною. Румунія отримає цю систему за згодою НАТО на підставі міжурядової угоди з однією з країн-партнерів.

За словами співрозмовників порталу, йдеться про одну з найпотужніших систем протидії дронам в Європі.

Румунське Міноборони раніше зробило висновок, що безпілотники на румунську територію падали випадково - це російські дрони, які збивала протиповітряна оборона України.

Наприкінці вересня стало відомо, що через інциденти з падінням дронів Румунія переміщує системи протиповітряної оборони ближче до своїх сіл на Дунаї, що межують з Україною.
Ключові теги: Румунія
 

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