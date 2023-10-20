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Байден у Білому домі обговорить з лідерами ЄС війни в Україні та на Близькому Сході
12:46 20.10.2023 |
Президент США Джо Байден проведе у Білому домі в п'ятницю широкі переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Євроради Шарлем Мішелем.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє- агентство DPA.
Очікують, що зустріч у Вашингтоні буде присвячена війні РФ против України та конфлікту між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.
Також на порядку денному - співпраця у сфері нових і критично важливих технологій, включаючи цифрову інфраструктуру та штучний інтелект, а також питання торговельної політики.
Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз та Сполучені Штати мають прискорити перемогу України у війні з РФ шляхом надання їй допомоги.
Водночас президент США Джо Байден звернувся до нації зі спеціальною промовою щодо важливості підтримки України та Ізраїлю.
Він назвав поточні події "поворотним моментом в історії", та наголосив, що відмовляється допустити успіх "терористів і тиранів" - бойовиків ХАМАС і Владіміра Путіна - через політичні чвари всередині США.
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