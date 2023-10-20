ЗМІ: ЄС та США поки не можуть розв'язати торговельні суперечки

Учасники переговорів від ЄС та Сполучених Штатів поки не досягли угоди щодо вирішення двосторонньої суперечки про торговельні тарифи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на два поінформовані джерела.

За їхніми словами, учасники переговорів зустрічалися протягом дня у четвер, але не змогли досягти згоди щодо тарифів на сталь або способу зменшити вплив на Європу нових податкових пільг США на купівлю електромобілів, зібраних у Північній Америці.

Президент Євроради Шарль Мішель припустив, що ніякої угоди не буде, сказавши, що обидві сторони повинні знайти взаємовигідні рішення. Він відмовився прогнозувати, чи вдасться вирішити ці питання до зустрічі в Білому домі в п'ятницю, заявивши, що переговори тривають.

В ЄС сподівалися укласти угоди зі США, щоб покласти край тарифам епохи Трампа і пом'якшити вплив американських зелених субсидій, але ескалація на Близькому Сході, а також занепокоєння щодо підриву підтримки України затьмарили це прагнення.

Як йдеться у матеріалі, Вашингтон наполягає на тому, щоб Брюссель застосував тарифи на метал щодо імпорту з Китаю, а ЄС відповідає, що не може цього зробити до завершення річного розслідування на відповідність правилам Світової організації торгівлі.

Повідомляють, що США запропонували створити клуб "зеленої" сталі без тарифів, який був би відкритий і для інших союзників, але з правилами щодо державних підприємств, які унеможливили б вступ до нього Китаю.

Одне з джерел повідомило, що обидві сторони досягли певного прогресу щодо угоди, яка дозволить електромобілям з критично важливими матеріалами для ЄС - кобальтом, графітом, літієм, марганцем і нікелем - претендувати на часткові податкові пільги, але навряд чи встигнуть завершити угоду вчасно.

Раніше повідомляли, що за відсутності рішення у суперечці щодо тарифів на імпорт сталі ЄС може поновити тарифи й мита на американський метал.

США ввели 25-відсоткове мито на імпорт з 2018 року, а ЄС застосував приблизно такий самий рівень мит на ряд видів імпорту сталі в рамках власних захисних заходів.

У 2021 році сторони домовилися призупинити штрафні санкції щодо товарів одна одної та встановили крайній термін до 31 жовтня цього року для пошуку остаточного вирішення суперечки.