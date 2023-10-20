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ЗМІ: ЄС та США поки не можуть розв'язати торговельні суперечки
12:43 20.10.2023 |
Учасники переговорів від ЄС та Сполучених Штатів поки не досягли угоди щодо вирішення двосторонньої суперечки про торговельні тарифи.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на два поінформовані джерела.
За їхніми словами, учасники переговорів зустрічалися протягом дня у четвер, але не змогли досягти згоди щодо тарифів на сталь або способу зменшити вплив на Європу нових податкових пільг США на купівлю електромобілів, зібраних у Північній Америці.
Президент Євроради Шарль Мішель припустив, що ніякої угоди не буде, сказавши, що обидві сторони повинні знайти взаємовигідні рішення. Він відмовився прогнозувати, чи вдасться вирішити ці питання до зустрічі в Білому домі в п'ятницю, заявивши, що переговори тривають.
В ЄС сподівалися укласти угоди зі США, щоб покласти край тарифам епохи Трампа і пом'якшити вплив американських зелених субсидій, але ескалація на Близькому Сході, а також занепокоєння щодо підриву підтримки України затьмарили це прагнення.
Як йдеться у матеріалі, Вашингтон наполягає на тому, щоб Брюссель застосував тарифи на метал щодо імпорту з Китаю, а ЄС відповідає, що не може цього зробити до завершення річного розслідування на відповідність правилам Світової організації торгівлі.
Повідомляють, що США запропонували створити клуб "зеленої" сталі без тарифів, який був би відкритий і для інших союзників, але з правилами щодо державних підприємств, які унеможливили б вступ до нього Китаю.
Одне з джерел повідомило, що обидві сторони досягли певного прогресу щодо угоди, яка дозволить електромобілям з критично важливими матеріалами для ЄС - кобальтом, графітом, літієм, марганцем і нікелем - претендувати на часткові податкові пільги, але навряд чи встигнуть завершити угоду вчасно.
Раніше повідомляли, що за відсутності рішення у суперечці щодо тарифів на імпорт сталі ЄС може поновити тарифи й мита на американський метал.
США ввели 25-відсоткове мито на імпорт з 2018 року, а ЄС застосував приблизно такий самий рівень мит на ряд видів імпорту сталі в рамках власних захисних заходів.
У 2021 році сторони домовилися призупинити штрафні санкції щодо товарів одна одної та встановили крайній термін до 31 жовтня цього року для пошуку остаточного вирішення суперечки.
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