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АНАЛІТИКА

Юрист Трампа визнала себе винною у шести злочинах: подробиці

 

Американський юрист Сідні Пауелл визнала свою провину у втручанні у виборчий процес. Таким чином, вона хотіла вплинути на результати голосування на користь тодішнього президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

За даними видання, вона визнала себе винною у скоєнні шести злочинів, які стосувалися змови з метою навмисного втручання у виконання виборчих обов'язків. Йдеться про президентські вибори США в 2020 році в штаті Джоржія, результати яких були критично важливими для Дональда Трампа.

Відомо, що вона має відбути шість років випробувального терміну, виплатить 6 тисяч доларів штрафу та написати особисті вибачення на адресу штату Джорджія та його мешканців. Пауелл також зробила заяву для прокурорів та погодилася чесно свідчити під час майбутніх судових процесів.

Визнання юристом провини та згоду на співпрацю зі слідством робить його найбільш високопоставленою особою, яка може допомогти прокуратурі досягти нових успіхів у розслідуванні низки справ проти Трампа.

Судові справи проти Трампу

Проти Трампа висунули понад 90 кримінальних звинувачень у кількох справах: щодо виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніель, підриву виборів 2020 року та неправомірному розпорядженню секретною інформацією після того, як він залишив посаду. Крім того, напередодні президентських праймеріз 2024 року розпочнеться суд над Трампом у справі про штурм Капітолію.

Декілька тижнів тому деякі фігуранти справи про підрив виборів просили про передачу справи до федерального суду, адвокати Трампа заявляли, що він теж так зробить. Справа в тому, що округ Фултон називають "оплотом демократів", тоді як у федеральному суді серед присяжних більше республіканців.

Докладніше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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