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Євросоюз починає узгоджувати деталі нового пакета санкцій проти Росії, – ЗМІ
11:51 20.10.2023 |
Між Європейської комісією і країнами Євросоюзу невдовзі розпочнуться консультації щодо деталей дванадцтого пакета санкцій проти РФ. Очікується, що цей процес завершиться у листопаді-грудні.
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі X (колишній Twitter).
За його словами, консультації між Єврокомісією і послами країн ЄС мають початися цими вихідними.
Домовленості розраховують досягнути у листопаді, але ймовірніше, що це станеться у грудні.
Як повідомлялося, за словами єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса, завдяки санкціям дефіцит бюджету РФ цьогоріч сягнув майже 16 мільярдів євро.
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