Євросоюз починає узгоджувати деталі нового пакета санкцій проти Росії, – ЗМІ

Між Європейської комісією і країнами Євросоюзу невдовзі розпочнуться консультації щодо деталей дванадцтого пакета санкцій проти РФ. Очікується, що цей процес завершиться у листопаді-грудні.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі X (колишній Twitter).

За його словами, консультації між Єврокомісією і послами країн ЄС мають початися цими вихідними.

Домовленості розраховують досягнути у листопаді, але ймовірніше, що це станеться у грудні.

Як повідомлялося, за словами єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса, завдяки санкціям дефіцит бюджету РФ цьогоріч сягнув майже 16 мільярдів євро.