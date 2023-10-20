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АНАЛІТИКА

Bloomberg розповіло, чому Німеччина продовжує торгувати російським газом

 

Німеччина, як і раніше, торгує російським скрапленим природним газом, оскільки розірвання контракту націоналізованого підрозділу ПАТ "Газпром" може коштувати Берліну щонайменше 10 мільярдів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

SEFE GmbH - колишній підрозділ ПАТ "Газпром" - постачає російський СПГ на умовах старого контракту, що існував до того, як Німеччина націоналізувала її минулого року.

Зазначається, що вантажі, які не підпадають під міжнародні санкції, прямують до Індії. Видання пише, що ця торгівля стала головним болем для Німеччини, яка раніше заявляла, що не буде використовувати газ із Росії після початку війни в Україні.

Берлін стикається з різкою критикою у зв'язку з побоюваннями, що державна компанія все ще має зв'язки з Москвою, попри її політичну риторику. Однак порушення контракту може коштувати німецьким платникам податків щонайменше 10 мільярдів євро.

"Ця цифра є приблизною оцінкою збитків і штрафів, якщо Росія успішно подасть позов проти фірми до міжнародного арбітражного суду", - пише Bloomberg.

Що цьому передувало

Німеччина націоналізувала компанію в розпал енергетичної кризи в Європі минулого року.

Раніше повідомлялося, що Securing Energy for Europe GmbH планує на початку наступного місяця відвантажити СПГ, вироблений на заводі "Ямал" у Сибіру. Критики говорили, що це суперечить обіцянці Німеччини уникати використання російського СПГ після початку війни РФ проти України.

Потім представник Міністерства з економічної стабілізації та енергетичної безпеки Німеччини заявив, що націоналізована фірма в Німеччині, яка раніше входила до "Газпрому", має припинити співпрацювати з Росією у сфері закупівель газу.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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