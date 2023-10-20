Німеччина припинила перевірку поставок нафти «Дружбою» - ЗМІ

У Німеччині тимчасово відкликали ліцензію митниці на перевірку нафти, імпортованої компанією Rosneft Deutschland GmbH нафтопроводом "Дружба", повідомили 18 жовтня, німецькі медіакомпанії NDR, WDR і газета Süddeutsche Zeitung.

Журналісти ознайомилися з розпорядженням міністерства економіки ФРН, направленим до Головного митного управління. Згідно з документами, ліцензію митниці з перевірки нафти відкликали ще 8 вересня, але відомо про це стало тільки тепер.

Відкликання ліцензії означає, що ця нафта фактично не перевіряється на можливий обхід санкцій, запроваджених щодо Росії за її війну проти України. Тим часом Управління по боротьбі з контрабандою німецької митниці відзначає "високий ризик" того, що поставки нафти з "дружнього РФ" Казахстану можуть використовуватися для обходу заборони на імпорт сирої нафти з Росії.

Після ухвалення шостого санкційного пакету Європейського Союзу в грудні 2022 року постачання російської нафти до Німеччини було заборонене. Контроль за виконанням цієї заборони поклали на німецьку митницю. Однак, як зазначають NDR, WDR і Süddeutsche Zeitung, перевірку рахунків, супровідних листів і накладних для нафти, що надходить нафтопроводом "Дружба", з 8 вересня припинили. Відкликали і дозвіл припиняти постачання нафти в разі підозри на обхід санкцій.

Постачання нафтопроводом "Дружба"

Трубопроводом "Дружба" нафта з різних родовищ, зокрема в Казахстані, надходить на нафтопереробний завод у Шведті у німецькій землі Бранденбург. Основний пакет акцій цього заводу належить компанії Rosneft Deutschland GmbH, яка з вересня 2022 року перебуває під управлінням уряду Німеччини. Нафтове родовище в Казахстані, з якого надходить сировина трубопроводом "Дружба", частково належить російському нафтовому концерну "Лукойл", і тому РФ у будь-якому разі може заробляти на цих нафтових поставках.

Нафтопереробний завод у Шведті постачає нафтопродуктами північно-східну частину Німеччини та Берлін. У листі міністерства економіки ФРН, з яким ознайомилися журналісти, йдеться про те, що під час поставок нафти компанією Rosneft Deutschland GmbH "більше не повинно виникати жодних зволікань". Весь запланований імпорт має "здійснюватися негайно". У разі можливих затримок необхідно "терміново інформувати Головне митне управління".

Журналісти вважають, що припинення контролю викликане побоюваннями з приводу можливої нестачі нафтопродуктів у північно-східних регіонах Німеччини.