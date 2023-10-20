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АНАЛІТИКА

Група «Егмонт» призупинила членство «Росфінмоніторингу»

 

Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки призупинила членство Федеральна служба з фінансового моніторингу Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку групи "Егмонт".

"Група "Егмонт", як і раніше, глибоко занепокоєна руйнівними наслідками нинішньої військової агресії Росії проти України та негативним впливом на Державну службу фінансового моніторингу України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що було серйозно підірвано довіру позицією "Росфінмоніторингу" щодо дій і політики уряду РФ, а також обраних ним способів комунікації.

Саме тому з метою підтримання репутації групи "Егмонт" у глобальному просторі та захисту інших інтересів і цілей групи глави підрозділів фінансової розвідки домовилися призупинити членство Федеральна служба з фінансового моніторингу РФ на строк, необхідний для захисту інтересів групи.

Група "Егмонт"

Неформальне об'єднання підрозділів фінансової розвідки (ПФР) світу.

Мета Групи "Егмонт" - забезпечити майданчик для ефективної взаємодії ПФР в усьому світі з метою боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, а також для сприяння в реалізації внутрішніх програм.

Федеральна служба з фінансового моніторингу РФ - федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, екстремістській діяльності.

Виключення РФ з міжнародних організацій

Нещодавно Росія не змогла переобратися до Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини шляхом таємного голосування.

Раніше президент України Володимир Зеленський перед виступом на Генасамблеї ООН закликав виключити Росію з Ради безпеки.

Нещодавно глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росію необхідно виключити зі складу Організації з безпеки та співробітництва в Європі, оскільки вона вбиває її зсередини.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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