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АНАЛІТИКА

НАТО посилює патрулювання Балтики у зв'язку з пошкодженням підводної інфраструктури

 

НАТО посилює патрулювання Балтійського моря у зв'язку з пошкодженням підводної інфраструктури, заявив альянс.

Як передає агентство BNS, нові заходи включають в себе додаткові спостережні та розвідувальні польоти, зокрема патрульних літаків, літаків НАТО AWACS і безпілотників. Крім того, у Балтійському морі буде розгорнуто флотилію з чотирьох тральщиків НАТО.

"Рішення не означає збільшення військової загрози. Однак це підтверджує міцні союзницькі відносини і той факт, що НАТО вважає безпеку критично важливої інфраструктури дуже важливою", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

За словами міністра закордонних справ Маргуса Цахкни, Естонія в четвер отримала підтвердження того, що пошкодження підводної інфраструктури між Естонією та Фінляндією, імовірно, має техногенний характер, і триває розслідування для з'ясування обставин пошкодження кабелю зв'язку між Естонією та Швецією.

"Безперервність критично важливих з'єднань Естонії гарантована, і їй немає жодної загрози. У розслідуванні інцидентів у Балтійському морі Естонія, Фінляндія і Швеція тісно співпрацюють, і ми тримаємо наших союзників по НАТО і партнерів у Європейському Союзі в курсі того, що відбувається. Разом із нашими союзниками ми підвищили пильність щодо того, що відбувається в Балтійському морі, і зробили кроки щодо захисту критично важливих з'єднань у Балтійському морі. При цьому я вітаю сьогоднішнє рішення НАТО спрямувати додаткові патрулі в Балтійське море, включно з літаками, дронамі і кораблями", - сказав Цахкна.

"Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією і залишатимемося в тісному контакті з нашими союзниками Естонією і Фінляндією, а також із нашим партнером Швецією", - заявив виконувач обов'язків прессекретаря НАТО Ділан Вайт.

"НАТО продовжить коригувати свою морську позицію в Балтійському морі і зробить усі необхідні кроки для гарантування безпеки наших союзників", - додав він.

8 жовтня оператор газової мережі Фінляндії Gasgrid Finland і естонський оператор газових мереж Elering помітили незвичайне падіння тиску в морському газопроводі. Клапани на ньому були закриті на кінцях обох країн, і витік зупинено. Фахівці не виключають, що причиною події могло стати судно, яке зачепило в штормову погоду якорем Baiticconnector і пошкодило трубопровід в економічній зоні Фінляндії. На їхню думку, на ремонт газопроводу може піти кілька місяців, приблизно до квітня.

Водночас президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявляв, що вважає, що пошкодження газопроводу Balticconnector і кабелю зв'язку між двома країнами, "цілком імовірно, спричинене іноземною діяльністю".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зі свого боку заявляв, що вивчає обставини пошкодження газопроводу Balticconnector і кабелю зв'язку між Фінляндією та Естонією, і що альянс дасть рішучу відповідь, якщо йдеться про акт саботажу.

Протяжність підводної частини Balticconnector від естонського міста Палдиска до Інкоо у Фінляндії становить 77 кілометрів. Газопровід запрацював у 2020 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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