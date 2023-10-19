НАТО стурбувало зближення Орбана з Путіним

Посли країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО) зустрілися у четвер, 19 жовтня, в Будапешті, щоб обговорити свою зростаючу стурбованість щодо поглиблення відносин Угорщини з Росією на тлі нещодавньої зустрічі угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана з президентом РФ Володимиром Путіним - першої від початку повномасштабної війни Росії проти України, пише AFP.

"Викликає занепокоєння те, що Угорщина вирішила взаємодіяти з Путіним таким чином. Як і мова, яку використовує прем'єр-міністр, щоб описати війну Путіна в Україні. І те, і те заслуговує на обговорення", - наголосив посол США в Будапешті Девід Прессман, відсилаючись на те, як Орбан на зустрічі з Путіним використав російський пропагандистський термін "воєнна операція".

Посол зауважив, що коли у членів Альянсу є "законні занепокоєння щодо безпеки, ми передамо ці занепокоєння нашим союзникам і очікуємо, що вони сприймуть їх серйозно".

Раніше Прессман розкритикував Орбана за те, що той стоїть на боці "людини, чиї сили відповідальні за злочини проти людяності в Україні". Втім, угорський уряд відкинув критику, а голова адміністрації Орбана Гергей Гуяш зазначив, що "посол США не має компетенції визначати зовнішню політику Угорщини, тому що це завдання уряду Угорщини".

Нагадаємо, що зустріч Орбана з Путіним розкритикувала і прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Вона обурилась, зокрема, тим, що Орбан потиснув руку "злочинцеві" Путіну. Міністр закордонних справ Угрощини Петер Сіярто у відповідь заявив, що, зважаючи на нещодавній скандал з російським бізнесом чоловіка Каллас, її критика - лицемірна.

Угорщина є членом НАТО та Європейського Союзу (ЄС).