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Звіт Пентагону: Китай різко наростив ядерну зброю за останній рік
22:54 19.10.2023 |
Темпи нарощування Китаєм запасів ядерної зброї перевищують попередні прогнози США: за останній рік, за оцінками американського оборонного відомства, Пекін створив близько ста ядерних боєголовок.
Це випливає зі звіту Пентагону, присвяченого політиці щодо Китаю, який цитує "Європейська правда".
Аналітики Міноборони США вважають, що станом на травень цього року Китай мав у своєму арсеналі понад 500 ядерних боєголовок, що приблизно на 100 більше, ніж торік.
У минулорічній доповіді Пентагон відзначав, що Пекін швидко модернізує свої ядерні сили, але оцінював, що той нарощуватиме ядерні сили меншими темпами й до 2035 року матиме 1500 ядерних боєголовок.
Тепер же Пентагон прогнозує, що Китай до 2030 року має намір розмістити понад 1000 ядерних боєголовок, що закріпить його статус третьої ядерної держави світу після Сполучених Штатів і Росії.
Для цього КНР, імовірно, використовуватиме нові реактори-розмножувачі на швидких нейтронах і переробні потужності для виробництва плутонію - які китайська влада офіційно називає частиною досліджень "мирного атома".
За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, станом на січень цього року Росія мала 5889 ядерних боєголовок, а США - 5244.
Однак Китай відмовляється брати участь у переговорах зі США і Росією щодо обмеження ядерних озброєнь, стверджуючи, що арсенали цих двох країн набагато більші за його власний.
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