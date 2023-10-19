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АНАЛІТИКА

Фінляндія заблокувала три угоди з продажу нерухомості росіянам

 

Міністерство оборони Фінляндії ухвалило негативні рішення стосовно трьох угод про продаж фінської нерухомості через те, що їхніми бенефіціарами були громадяни Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", відомство повідомило в четвер.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен 17 жовтня підписав рішення про блокування угод із придбання нерухомості покупцями з-поза меж Євросоюзу.

Йшлось про дві операції з нерухомістю в муніципалітеті Руоколахті - через приватну особу та компанію, і ще одну - в Кітее, поблизу кордону з Росією. І приватні особи, і фактичні бенефіціари компанії, що брали участь в угодах, є громадянами Росії.

З початку цього року у Фінляндії набув чинності закон, який в окремих випадках вимагає дозволу оборонного відомства для укладання угод про купівлю-продаж нерухомості.

Міністерство оборони Фінляндії обґрунтовує негативні рішення про дозвіл на купівлю нерухомості, серед іншого, загрозами національній обороні чи захисту територіальної цілісності.
 

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