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Фінляндія заблокувала три угоди з продажу нерухомості росіянам
17:50 19.10.2023 |
Міністерство оборони Фінляндії ухвалило негативні рішення стосовно трьох угод про продаж фінської нерухомості через те, що їхніми бенефіціарами були громадяни Росії.
Про це, як пише "Європейська правда", відомство повідомило в четвер.
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен 17 жовтня підписав рішення про блокування угод із придбання нерухомості покупцями з-поза меж Євросоюзу.
Йшлось про дві операції з нерухомістю в муніципалітеті Руоколахті - через приватну особу та компанію, і ще одну - в Кітее, поблизу кордону з Росією. І приватні особи, і фактичні бенефіціари компанії, що брали участь в угодах, є громадянами Росії.
З початку цього року у Фінляндії набув чинності закон, який в окремих випадках вимагає дозволу оборонного відомства для укладання угод про купівлю-продаж нерухомості.
Міністерство оборони Фінляндії обґрунтовує негативні рішення про дозвіл на купівлю нерухомості, серед іншого, загрозами національній обороні чи захисту територіальної цілісності.
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