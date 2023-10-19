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АНАЛІТИКА

Boeing створить комплект P-JDAM із турбореактивним двигуном TDI-J85 для перетворення звичайних бомб на крилаті ракети

Boeing створить комплект P-JDAM із турбореактивним двигуном TDI-J85 для перетворення звичайних бомб на крилаті ракети

 

Boeing веде роботу над створенням комплекту Powered Joint Direct Attack Munition (P-JDAM). Компанія знайшла постачальника двигунів.

Звичайний комплект JDAM являє собою крила і хвостовий блок, в якому встановлено навігаційне обладнання. У P-JDAM буде використовуватися турбореактивний двигун, який збільшить дальність.

Boeing вирішила використовувати турбореактивні двигуни TDI-J85. Вони мають тягу 90 кг. Постачальником малогабаритних двигунів буде компанія Kratos Defense & Security Solutions.

Наразі Boeing не розкриває дальність пуску бомби, обладнаної комплектом P-JDAM. Водночас компанія заявляє, що радіус, якщо порівняти зі звичайним JDAM, збільшиться у 20 разів. По суті, комплект P-JDAM перетворить просту бомбу на крилату ракету.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США
 

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