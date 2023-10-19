Фінансові новини
- |
- 19.10.23
- |
- 16:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Казахстан ввів заборону на експорт до Росії товарів, які можуть бути використані у війні
12:25 19.10.2023 |
Казахстан заборонив експорт до Росії 106 видів високотехнологічних товарів, які можуть бути використані у війні.
Про це оголосив віце-міністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торебаєв, повідомляє Казахське телеграфне агентство.
Міністр уточнив, що імпорт з Росії до Казахстану здійснюється, але експорт з Казахстану - обмежений
"Ми експортуємо всі товари, крім тих, що відносяться до війни - на них накладено обмеження. Це 106 найменувань товарів - їхній експорт ми повністю заборонили", - сказав Торебаєв.
Серед таких товарів - дрони, електрочіпи, а також електроніка, яка може використовуватися під час війни.
"Зазначені 106 найменувань товарів не виробляються в Казахстані, а раніше (до війни Росії з Україною - ред.) реекспортувалися через Казахстан", - пояснив Торебаєв.
Нагадуємо:
За першу половину 2023 року Росія тільки з Євросоюзу ввезла товарів на 14,1 млрд доларів. Для цього використовувалися транзитні шляхи через Казахстан та інші хаби паралельного імпорту (Грузію, Вірменію, Туреччину, Узбекистан, Азербайджан, Киргизстан і Таджикистан).
Порівняно з тим самим періодом 2022 року обсяги такого імпорту злетіли майже на 60%, або 5,2 млрд доларів, а його основними статтями стали телеком-обладнання, мікроелектроніка, електрообладнання, транспортна техніка, комп'ютери, сервери, жорсткі диски і смартфони.
Про заходи Казахстану стало відомо через кілька тижнів після того, як в Астані з візитом побував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Після переговорів із ним президент республіки Касим Жомарт Токаєв підтвердив намір дотримуватися санкцій проти Росії.
У вересні американський Мінфін вніс у чорні списки 150 юридичних і фізичних осіб, зокрема компанії з Туреччини та Фінляндії, яких викрили в постачанні російським структурам, пов'язаним із виробництвом військових дронів і крилатих ракет.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада підтримала перше читання законопроєкту, що не допускає діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ
ТОП-НОВИНИ
|Бюджет-2024 прийнято у першому читанні
|Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 2 п.п. 26 жовтня
|ЗМІ: Швеція наближається до надання Україні винищувачів Gripen
|Верховний Суд знову скасував незаконну постанову апеляційного суду на користь Портнова - адвокат Головань
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Boeing створить комплект P-JDAM із турбореактивним двигуном TDI-J85 для перетворення звичайних бомб на крилаті ракети
|Паризька біржа втратила статус найбільшого фондового ринку Європи
|Британія в ОБСЄ: Впроваджуємо план допомоги Україні взимку на £127 мільйонів
|Meta i TikTok мають пояснити ЄС, як вони протидіють дезінформації і втручанню у вибори
|Санду привітала відмову України від штучного терміну «молдовська мова»
|Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні: ключове – засоби ППО
Бізнес
|Skoda представила нове покоління Kodiaq: детальний огляд
|Соцмережа X протестує річну підписку на базові функції вартістю 1 долар
|SEC: штучний інтелект призведе до «неминучої» фінансової кризи без регулювання
|Honda остаточно презентувала кросовер Prologue
|Waymo розробила систему візуальної комунікації для безпілотних автомобілів із людьми
|Мільярдер Бернар Арно втратив місце другої найбагатшої людини світу
|14-те покоління CPU Intel вийде 17 жовтня — від $294. Флагман Core i9-14900K розганятиметься до 6 ГГц з коробки