США пом'якшили санкції щодо нафтогазового сектора Венесуели

Влада США призупинила дію санкцій щодо нафтогазового сектору Венесуели після укладення урядом країни угоди з опозицією, що готує ґрунт для проведення нових президентських виборів.

Вашингтон ухвалив рішення зняти на шість місяців обмеження на операції з венесуельськими нафтою і газом. Уряд США також дозволив угоди з венесуельською золотодобувною компанією Minerven.

Крім того, Штати скасували заборону на вторинні торги деякими держоблігаціями Венесуели, а також акціями й облігаціями держкомпанії Petroleos de Venezuela SA.

Заборона на купівлю венесуельських бондів на первинному ринку зберігається, йдеться в повідомленні Мінфіну США.

Американські санкції стосовно нафтогазового сектора Венесуели діяли чотири роки, зазначає Market Watch. Призупинення їх дії, за оцінками експертів, може зумовити збільшення видобутку нафти Венесуелою на 200 тис. барелів на добу.