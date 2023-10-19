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Lockheed Martin досягла важливої віхи в розробці перехоплювача наступного покоління, який зможе збивати балістичні ракети
09:36 19.10.2023 |
Lockheed Martin досягла важливої віхи в програмі Next Generation Interceptor (NGI). Компанія в партнерстві з Агентством протиракетної оборони провела цифрову попередню перевірку конструкції.
Ракетний перехоплювач нового покоління є важливою частиною системи оборони. NGI забезпечить захист від китайських і російських балістичних ракет великої дальності. Цифрова перевірка дозволила оцінити готовність програми до переходу на етап детального проєктування.
У третьому кварталі 2025 фінансового року Lockheed Martin має намір провести критичну перевірку проєкту. Ця процедура дасть змогу оцінити готовність NGI до початку льотних випробувань. Поставки перехоплювача наступного покоління заплановані на 2027 фінансовий рік.
Агентство протиракетної оборони США для створення NGI 2021 року підписало контракт із Lockheed Martin і Aerojet Rocketdyne. Починаючи з 2028 року відомство має намір придбати 20 ракетних перехоплювачів.
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