Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Lockheed Martin досягла важливої віхи в розробці перехоплювача наступного покоління, який зможе збивати балістичні ракети

 

Lockheed Martin досягла важливої віхи в програмі Next Generation Interceptor (NGI). Компанія в партнерстві з Агентством протиракетної оборони провела цифрову попередню перевірку конструкції.

Ракетний перехоплювач нового покоління є важливою частиною системи оборони. NGI забезпечить захист від китайських і російських балістичних ракет великої дальності. Цифрова перевірка дозволила оцінити готовність програми до переходу на етап детального проєктування.

У третьому кварталі 2025 фінансового року Lockheed Martin має намір провести критичну перевірку проєкту. Ця процедура дасть змогу оцінити готовність NGI до початку льотних випробувань. Поставки перехоплювача наступного покоління заплановані на 2027 фінансовий рік.


Агентство протиракетної оборони США для створення NGI 2021 року підписало контракт із Lockheed Martin і Aerojet Rocketdyne. Починаючи з 2028 року відомство має намір придбати 20 ракетних перехоплювачів.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,6118
  0,0502
 0,14
EUR
 1
 38,6511
  0,0421
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5161  0,00 0,01 38,1961  0,01 0,03
EUR 39,8026  0,00 0,01 40,6743  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6050  0,09 0,25 36,6500  0,11 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес