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АНАЛІТИКА

США заборонили експорт у Китай флагманських відеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 вартістю від $1600

 

Разом із чипами A800 і H800 влада США заборонила експорт у Китай навіть споживчих відеокарт. Поки що рішення поширюється тільки на NVIDIA GeForce RTX 4090.

Американські чиновники вважають, що китайські компанії можуть створювати дата-центри на базі кількох слабких чипів, отримуючи бажаний рівень швидкодії. Це класифікується як загроза національній безпеці США.

Окрім A100, A800, H100, H800, L40, L40S влада США забороняє поставки GeForce RTX 4090. Відеокарта побудована на базі графічного чипа AD102-300-A1 покоління Ada Lovelace. Оскільки експортні обмеження засновані на продуктивності, не виключено, що в майбутньому поріг знову буде знижено.

Процесор AD102-300-A1 виготовлений компанією TSMC за технологією 5 нм. Він має 76,3 млрд транзисторів із щільністю 125,3 мм на квадратний міліметр. Відеокарту презентували у вересні 2022 року і вона надійшла в продаж за кілька тижнів після анонсу за ціною від $1600.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США, Китай
 

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