Фінансові новини
- |
- 19.10.23
- |
- 16:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: Байден проситиме у Конгресу додаткові $60 млрд для України
08:53 19.10.2023 |
Президент США Джо Байден планує надіслати до Конгресу запит про надання додаткової допомоги для України та Ізраїлю, для України цей пакет може складати 60 млрд.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на співрозмовника, обізнаного з планами, пише "Європейська правда".
Білий дім планує у п'ятницю спрямувати до Конгресу запит про додаткову допомогу Україні та Ізраїлю, де для України проситиме 60 млрд доларів, а для Ізраїлю - 10 млрд.
У вівторок агентство дізналося від низки джерел, що Байден розглядає запит на 100 млрд, що включав би військову допомогу для України, Ізраїлю і Тайваню, а також посилення охорони кордону з Мексикою.
Але після того почала надходити інформація, що президент США ще не визначився з фінальними цифрами.
Нагадаємо, Білий дім анонсував спеціальне звернення Байдена щодо війни в Ізраїлі та Україні в ніч на п'ятницю за київським часом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада підтримала перше читання законопроєкту, що не допускає діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ
ТОП-НОВИНИ
|Бюджет-2024 прийнято у першому читанні
|Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 2 п.п. 26 жовтня
|ЗМІ: Швеція наближається до надання Україні винищувачів Gripen
|Верховний Суд знову скасував незаконну постанову апеляційного суду на користь Портнова - адвокат Головань
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Boeing створить комплект P-JDAM із турбореактивним двигуном TDI-J85 для перетворення звичайних бомб на крилаті ракети
|Паризька біржа втратила статус найбільшого фондового ринку Європи
|Британія в ОБСЄ: Впроваджуємо план допомоги Україні взимку на £127 мільйонів
|Meta i TikTok мають пояснити ЄС, як вони протидіють дезінформації і втручанню у вибори
|Санду привітала відмову України від штучного терміну «молдовська мова»
|Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні: ключове – засоби ППО
Бізнес
|Skoda представила нове покоління Kodiaq: детальний огляд
|Соцмережа X протестує річну підписку на базові функції вартістю 1 долар
|SEC: штучний інтелект призведе до «неминучої» фінансової кризи без регулювання
|Honda остаточно презентувала кросовер Prologue
|Waymo розробила систему візуальної комунікації для безпілотних автомобілів із людьми
|Мільярдер Бернар Арно втратив місце другої найбагатшої людини світу
|14-те покоління CPU Intel вийде 17 жовтня — від $294. Флагман Core i9-14900K розганятиметься до 6 ГГц з коробки