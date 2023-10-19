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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Байден проситиме у Конгресу додаткові $60 млрд для України

 

Президент США Джо Байден планує надіслати до Конгресу запит про надання додаткової допомоги для України та Ізраїлю, для України цей пакет може складати 60 млрд.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на співрозмовника, обізнаного з планами, пише "Європейська правда".

Білий дім планує у п'ятницю спрямувати до Конгресу запит про додаткову допомогу Україні та Ізраїлю, де для України проситиме 60 млрд доларів, а для Ізраїлю - 10 млрд.

У вівторок агентство дізналося від низки джерел, що Байден розглядає запит на 100 млрд, що включав би військову допомогу для України, Ізраїлю і Тайваню, а також посилення охорони кордону з Мексикою.

Але після того почала надходити інформація, що президент США ще не визначився з фінальними цифрами.

Нагадаємо, Білий дім анонсував спеціальне звернення Байдена щодо війни в Ізраїлі та Україні в ніч на п'ятницю за київським часом.
Ключові теги: США
 

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