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Протестувальники проти війни Ізраїлю і ХАМАС зайшли у Капітолій: понад 300 затриманих
08:49 19.10.2023 |
У Вашингтоні затримали понад 300 учасників антивоєнної демонстрації, що закликала до припинення війни між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, під час якої частина людей зайшли у будівлю Капітолію.
Про це повідомляє ABC News, пише "Європейська правда".
У середу багато сотень людей зібралися довкола та всередині комплексу Капітолію, закликаючи до припинення війни між Ізраїлем і палестинським терористичним угрупованням ХАМАС, що контролює сектор Гази. У зв'язку з подією до Капітолію перекинули додаткових правоохоронців з інших районів.
Речник поліції Капітолію повідомив, що всього у комплексі Капітолію затримали близько 300 протестувальників.
Деякі демонстранти, координовані єврейською групою лівих поглядів Jewish Voice for Peace, увійшли в офісну будівлю Cannon House через різні входи і зібралися всередині ротунди.
У поліції пояснили, що протестувальникам, як і загалом громадськості, дозволено заходити у комплекс Капітолію, і проблеми їм загрожують лише у разі порушення порядку.
Подібна демонстрація раніше цього тижня пройшла біля Білого дому, там також затримали десятки протестувальників.
Нагадаємо, Білий дім анонсував спеціальне звернення президента США Джо Байдена щодо війни в Ізраїлі та Україні в ніч на п'ятницю за київським часом.
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