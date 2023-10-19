Імпічмент президентки Грузії провалився

Парламент Грузії у середу, 18 жовтня, не зміг оголосити імпічмент президентці Саломе Зурабішвілі.

Для його оголошення необхідними були голоси 100 зі 150 депутатів грузинського парламенту. Втім, на засіданні імпічмент підтримали 86 депутатів, один проголосував проти. Інші члени парламенту в голосуванні участі не взяли.

Перед початком голосування перед депутатами виступив лідер парламентської фракції "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе. Саме ця партія ініціювала імпічмент Зурабішвілі, тож Кобахідзе переконував колег за усунення президентки з посади.

Потім слово взяла Зурабішвілі, однак після виступу вона відмовилася відповідати на запитання депутатів.

Імпічмент - за перемовини про вступ до ЄС?

16 жовтня процедуру імпічменту Зурабішвілі дозволив розпочати Конституційний суд Грузії.

Як переконувала "Грузинська мрія", Зурабішвілі порушила конституцію, оскільки вирушила в закордонну поїздку без схвалення уряду. Згідно з 52-ю статтею конституції Грузії, президент здійснює представницькі повноваження у зовнішніх зв'язках, веде переговори з іноземними державами та міжнародними організаціями за згодою уряду.

Так, Зурабішвілі 31 серпня прибула до Німеччини на перемовини з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) і провела низку зустрічей з європейськими лідерами на підтримку надання Грузії статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу (ЄС). Грузинський уряд не схвалив цю поїздку, а також не погодив інші робочі візити Зурабішвілі, зокрема, до України 22-24 серпня, до Швейцарії й Болгарії у вересні, до Польщі, Бельгії, Данії в жовтні та до Об'єднаних Арабських Еміратів, Чехії й Ізраїлю в грудні.