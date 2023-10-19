Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

G7 обговорить чотири варіанти заборони на російські алмази - Reuters

 

Представники країн G7 цього тижня обговорять чотири варіанти заборони постачання російських алмазів на свої ринки з 1 січня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, передає Укрінформ.

Чотири пропозиції санкцій - від легкого саморегулювання до жорстких заходів щодо імпорту - підготували Бельгія, Індія, французька група ювелірної промисловості та Всесвітня алмазна рада. Їх будуть обговорювати на зустрічі технічних представників G7.

«Заборона G7 завдасть серйозного удару по російському експорту алмазів, оскільки на країни G7 - США, Канаду, Японію, Німеччину, Велику Британію, Італію та Францію припадає 70% світового попиту на алмази. Однак це також вдарить і по пропозиції: Росія є найбільшим у світі виробником алмазної сировини, на частку якого припадає 30%», - йдеться у матеріалі.

Головним завданням зустрічі буде юридичне узгодження процедури відстеження джерела товару, а також визначення санкцій за порушення правил.

«Якщо ми хочемо вкластися в термін до 1 січня, то в листопаді нам необхідно прояснити ситуацію», - заявило джерело, додавши, що якщо оберуть модель, яка потребує контролю з боку держави, то проходження закону займе більше часу.

Основні розбіжності між пропозиціями стосуються джерел надходження діамантів на ринки G7, перевірки їхнього походження тощо.

Зазначається, що заборона G7 може значно вплинути на бізнес великих алмазних компаній у Бельгії, Індії та США.

За словами дипломатичного джерела, G7 наразі веде інтенсивні технічні консультації щодо механізму відстеження походження алмазів.

Як повідомляв Укрінформ, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку кандидатів на санкції шість російських компаній, які виготовляють обладнання для видобутку та обробки алмазів.
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5616
  0,1109
 0,30
EUR
 1
 38,6090
  0,0587
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5140  0,02 0,05 38,1844  0,00 0,00
EUR 39,8052  0,05 0,11 40,7128  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5150  0,11 0,29 36,5400  0,09 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес