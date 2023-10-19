G7 обговорить чотири варіанти заборони на російські алмази - Reuters

Представники країн G7 цього тижня обговорять чотири варіанти заборони постачання російських алмазів на свої ринки з 1 січня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, передає Укрінформ.

Чотири пропозиції санкцій - від легкого саморегулювання до жорстких заходів щодо імпорту - підготували Бельгія, Індія, французька група ювелірної промисловості та Всесвітня алмазна рада. Їх будуть обговорювати на зустрічі технічних представників G7.

«Заборона G7 завдасть серйозного удару по російському експорту алмазів, оскільки на країни G7 - США, Канаду, Японію, Німеччину, Велику Британію, Італію та Францію припадає 70% світового попиту на алмази. Однак це також вдарить і по пропозиції: Росія є найбільшим у світі виробником алмазної сировини, на частку якого припадає 30%», - йдеться у матеріалі.

Головним завданням зустрічі буде юридичне узгодження процедури відстеження джерела товару, а також визначення санкцій за порушення правил.

«Якщо ми хочемо вкластися в термін до 1 січня, то в листопаді нам необхідно прояснити ситуацію», - заявило джерело, додавши, що якщо оберуть модель, яка потребує контролю з боку держави, то проходження закону займе більше часу.

Основні розбіжності між пропозиціями стосуються джерел надходження діамантів на ринки G7, перевірки їхнього походження тощо.

Зазначається, що заборона G7 може значно вплинути на бізнес великих алмазних компаній у Бельгії, Індії та США.

За словами дипломатичного джерела, G7 наразі веде інтенсивні технічні консультації щодо механізму відстеження походження алмазів.

Як повідомляв Укрінформ, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку кандидатів на санкції шість російських компаній, які виготовляють обладнання для видобутку та обробки алмазів.