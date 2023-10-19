Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Антиукраїнський кандидат знову провалився на виборах спікера Палати представників США

 

Друге голосування за нового спікера Палати представників США, в якому брав участь противник допомоги Україні, ультраправий Джим Джордан, показало, що він втрачає підтримку серед однопартійців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За Джордана під час голосування в середу ввечері віддали голоси 199 республіканців - на одного менше, ніж напередодні: Верн Б'юкенен підтримав кандидатуру іншого однопартійця, Браяна Дональдса (і став єдиним, хто віддав за нього голос).

Будь-який кандидат на посаду спікера Палати представників повинен заручитись підтримкою мінімум 217 конгресменів. Хоча в республіканців є формальна більшість у 221 мандат, вони не можуть дійти одностайної згоди щодо кандидата.

За висуванця від Демократичної партії Хакіма Джеффріса проголосували всі 212 його однопартійців - які раніше обіцяли не підтримувати жодного представника іншої політсили.

Джим Джордан - один із найактивніших захисників експрезидента США Дональда Трампа і противник збільшення допомоги Україні.

Нагадаємо, 3 жовтня посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила його Республіканської партії, де Маккарті звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.

При цьому Палата представників США не може ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5616
  0,1109
 0,30
EUR
 1
 38,6090
  0,0587
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5140  0,02 0,05 38,1844  0,00 0,00
EUR 39,8052  0,05 0,11 40,7128  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5150  0,11 0,29 36,5400  0,09 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес