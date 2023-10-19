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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Антиукраїнський кандидат знову провалився на виборах спікера Палати представників США
22:54 18.10.2023 |
Друге голосування за нового спікера Палати представників США, в якому брав участь противник допомоги Україні, ультраправий Джим Джордан, показало, що він втрачає підтримку серед однопартійців.
Про це повідомляє "Європейська правда".
За Джордана під час голосування в середу ввечері віддали голоси 199 республіканців - на одного менше, ніж напередодні: Верн Б'юкенен підтримав кандидатуру іншого однопартійця, Браяна Дональдса (і став єдиним, хто віддав за нього голос).
Будь-який кандидат на посаду спікера Палати представників повинен заручитись підтримкою мінімум 217 конгресменів. Хоча в республіканців є формальна більшість у 221 мандат, вони не можуть дійти одностайної згоди щодо кандидата.
За висуванця від Демократичної партії Хакіма Джеффріса проголосували всі 212 його однопартійців - які раніше обіцяли не підтримувати жодного представника іншої політсили.
Джим Джордан - один із найактивніших захисників експрезидента США Дональда Трампа і противник збільшення допомоги Україні.
Нагадаємо, 3 жовтня посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила його Республіканської партії, де Маккарті звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.
При цьому Палата представників США не може ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера.
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