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В іспанській Валенсії підбили підсумки експерименту з 4-денним робочим тижнем
20:02 18.10.2023 |
Експеримент із чотириденним робочим днем у місті Валенсія в Іспанії призвів до поліпшення здоров'я й добробуту працівників та якості повітря, а також до зростання активності в готельному і ресторанному бізнесі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
Проєкт скорочення робочого тижня за рахунок державних свят, який тривав у квітні-травні цього року, ініціювала попередня ліва коаліція міської влади. Нині у Валенсії більшість мають права Народна партія та ультраправий Vox.
Згідно зі звітом міської влади Валенсії, сім із десяти учасників експерименту оцінили його позитивно. Вони відзначили, що чотириденний робочий тиждень покращує баланс між роботою та особистим життям, збагачує соціальне життя й корисний для здоров'я.
Дані свідчать про покращення самооцінки стану здоров'я жителів Валенсії, які працювали менше днів на тижні, значне зниження рівня стресу та кращі відчуття втоми, щастя, настрою та особистого задоволення порівняно з тими, хто не отримав вигоди від скорочення робочого часу.
Учасники експерименту використовували звільнений час на спорт і відпочинок - зокрема на культурні та освітні заходи або відвідування парків, садів і природних зон. Крім того, через зменшення інтенсивності руху на дорогах Валенсії в місті покращилась якість повітря.
Водночас в експерименту були й негативні наслідки. Так, частина учасників стала більше курити і вживати алкоголь у додатковий вихідний, у крамницях рівень продажів падав на 20%, а служби невідкладної медичної допомоги були більше навантажені.
В Іспанії й до цього організовували експерименти з чотириденним робочим тижнем, у якому на добровільній основі брали участь місцеві компанії. Тоді метою було насамперед з'ясувати вплив такого графіка на продуктивність праці.
Один із наймасштабніших експериментів цього плану у Великій Британії показав ефективність скороченого робочого тижня, і більшість компаній, які брали в ньому участь, вирішили не повертатись до попереднього графіка роботи.
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