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АНАЛІТИКА

Берлін і Лондон відкинули відновлення енергетичних відносин із РФ після війни в Україні

 

У Німеччині та Британії вважають, що навіть у разі, якщо Росія припинить повномасштабну війну проти України, а в Москві зміниться влада, енергетичні відносини між Європою та РФ не відновляться.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Під час енергетичного форуму в Лондоні німецький посол у Великій Британії Мігель Бергер назвав енергетичні відносини між Росією та Європою "відносинами, які дійшли до кінця", а міністр енергетики Британії Грем Стюарт додав, що "повернення не буде".

На Лондон зникнення РФ з переліку джерел енергоресурсів суттєво не вплинуло, оскільки станом на 2021 рік на Росію припадали лише 4% імпортованого газу та 9% - нафти.

Для Німеччини ж це стало серйозним потрясінням, бо з Росії імпортувалась близько половина поставок газу. Бергер визнав, що ситуація "дуже складна", й ціни на газ у ФРН залишатимуться вищими, ніж до лютого 2022 року.

Європа суттєво скоротила свою залежність від російських енергоносіїв після російського повномасштабного вторгнення в Україну. Минулого року Євросоюз запровадив заборону на імпорт вугілля та нафти з Росії.

Як вказує Bloomberg, зараз Росія забезпечує менше 10% європейського імпорту енергоносіїв, тоді як до її повномасштабного вторгнення в Україну на неї припадала понад третина цього сектора.
 

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