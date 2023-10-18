Катар умовив Shell на довгостроковий контракт. Буде постачати газ у Нідерланди 27 років

Компанія QatarEnergy в середу, 18 жовтня, підписала два 27-річних контракти на постачання зрідженого природного газу (LNG) британській компанії Shell у Нідерланди. Їхній сукупний обсяг - 3,5 млн тонн на рік, постачання почнуться з 2026 року, йдеться на сайті QatarEnergy.

Газ доставлятимуть з найбільшого у світі Північного родовища газу в Перській затоці, яке Катар ділить з Іраном, на нідерландський термінал Gate в порту Роттердама. Відкрите 1971 році Північне родовище займає площу 9700 кв. км, з них 6000 кв. км знаходяться у територіальних водах Катару.

Shell володіє часткою 6,25% у проєкті з розширення східної частини Північного родовища (North Field East) на 32 млн тонн на рік і 9,375% у південній частині (North Field South) на 16 млн тонн на рік.

Ідентична угода була підписана між QatarEnergy і TotalEnergies минулого тижня. До цього Катар підписав угоди на 27-річне постачання газу із китайською компанією Sinopec і китайською нафтогазовою корпорацією CNPC.

У листопаді 2022 року Катар також домовився щодо постачання зрідженого газу до Німеччини. Відповідний контракт підписали з компанією ConocoPhillips на 15 років.