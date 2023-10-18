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Катар умовив Shell на довгостроковий контракт. Буде постачати газ у Нідерланди 27 років
17:38 18.10.2023 |
Компанія QatarEnergy в середу, 18 жовтня, підписала два 27-річних контракти на постачання зрідженого природного газу (LNG) британській компанії Shell у Нідерланди. Їхній сукупний обсяг - 3,5 млн тонн на рік, постачання почнуться з 2026 року, йдеться на сайті QatarEnergy.
Газ доставлятимуть з найбільшого у світі Північного родовища газу в Перській затоці, яке Катар ділить з Іраном, на нідерландський термінал Gate в порту Роттердама. Відкрите 1971 році Північне родовище займає площу 9700 кв. км, з них 6000 кв. км знаходяться у територіальних водах Катару.
Shell володіє часткою 6,25% у проєкті з розширення східної частини Північного родовища (North Field East) на 32 млн тонн на рік і 9,375% у південній частині (North Field South) на 16 млн тонн на рік.
Ідентична угода була підписана між QatarEnergy і TotalEnergies минулого тижня. До цього Катар підписав угоди на 27-річне постачання газу із китайською компанією Sinopec і китайською нафтогазовою корпорацією CNPC.
У листопаді 2022 року Катар також домовився щодо постачання зрідженого газу до Німеччини. Відповідний контракт підписали з компанією ConocoPhillips на 15 років.
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