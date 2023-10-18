Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ексканцлер Австрії постав перед судом за неправдиві свідчення

 

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц у середу постав перед судом за надання неправдивих свідчень у справі, яка не пов'язана з розслідуванням корупції, яке змусило його піти з посади, але яка може вплинути на електоральну долю його партії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Курц, який заперечує всі висунуті проти нього звинувачення, пішов з політики, але керівна коаліція, яку він сформував з лівими "Зеленими" у 2020 році, залишається при владі. Нинішньому парламенту залишилося працювати трохи менше року.

Справа стосується того, чи збрехав Курц парламентській слідчій комісії, коли свідчив у 2020 році, що як канцлер він не був причетний до рішення про призначення союзника партії головою австрійської державної холдингової компанії OBAG. За його словами, він був лише поінформований про обговорення.

У разі визнання винним Курцу загрожує до трьох років позбавлення волі або, що більш ймовірно, штраф.

"Це, безумовно, моє право як обвинуваченого викласти те, як я бачу речі, і принаймні дати знати, якщо я вважаю, що мої коментарі неправильно інтерпретують, а мої слова перекручують проти мене", - сказав Курц десяткам журналістів у будівлі суду у Відні незадовго до початку судового процесу.

Хоча найближчі союзники Курца, такі як колишній міністр фінансів Гернот Блюмель, також пішли з політики, багато консерваторів у нинішньому уряді близькі до Курца, в тому числі канцлер Карл Негаммер, який був його міністром внутрішніх справ.

Народна партія Курца (OVP) наразі йде ніздря в ніздрю з опозиційними соціал-демократами в опитуваннях громадської думки, значно відстаючи від ультраправої Партії свободи з 30%.

"Зелені" змусили Курца піти з посади два роки тому після того, як прокуратура взяла його та ще дев'ятьох осіб під слідство за підозрою у зловживанні довірою та корупції. Рішення про те, чи висувати підозрюваним звинувачення, ще не прийнято.

Розслідування проти Курца є частиною масштабного корупційного скандалу в Австрії, що виник після витоку відео, на якому колишній лідер ультраправих Гайнц-Крістіан Штрахе обговорює фінансування партії на іспанському курорті Ібіца.
Ключові теги: Австрія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5616
  0,1109
 0,30
EUR
 1
 38,6090
  0,0587
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5140  0,02 0,05 38,1844  0,00 0,00
EUR 39,8052  0,05 0,11 40,7128  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5150  0,11 0,29 36,5400  0,09 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес