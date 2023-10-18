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Ексканцлер Австрії постав перед судом за неправдиві свідчення
17:23 18.10.2023 |
Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц у середу постав перед судом за надання неправдивих свідчень у справі, яка не пов'язана з розслідуванням корупції, яке змусило його піти з посади, але яка може вплинути на електоральну долю його партії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Курц, який заперечує всі висунуті проти нього звинувачення, пішов з політики, але керівна коаліція, яку він сформував з лівими "Зеленими" у 2020 році, залишається при владі. Нинішньому парламенту залишилося працювати трохи менше року.
Справа стосується того, чи збрехав Курц парламентській слідчій комісії, коли свідчив у 2020 році, що як канцлер він не був причетний до рішення про призначення союзника партії головою австрійської державної холдингової компанії OBAG. За його словами, він був лише поінформований про обговорення.
У разі визнання винним Курцу загрожує до трьох років позбавлення волі або, що більш ймовірно, штраф.
"Це, безумовно, моє право як обвинуваченого викласти те, як я бачу речі, і принаймні дати знати, якщо я вважаю, що мої коментарі неправильно інтерпретують, а мої слова перекручують проти мене", - сказав Курц десяткам журналістів у будівлі суду у Відні незадовго до початку судового процесу.
Хоча найближчі союзники Курца, такі як колишній міністр фінансів Гернот Блюмель, також пішли з політики, багато консерваторів у нинішньому уряді близькі до Курца, в тому числі канцлер Карл Негаммер, який був його міністром внутрішніх справ.
Народна партія Курца (OVP) наразі йде ніздря в ніздрю з опозиційними соціал-демократами в опитуваннях громадської думки, значно відстаючи від ультраправої Партії свободи з 30%.
"Зелені" змусили Курца піти з посади два роки тому після того, як прокуратура взяла його та ще дев'ятьох осіб під слідство за підозрою у зловживанні довірою та корупції. Рішення про те, чи висувати підозрюваним звинувачення, ще не прийнято.
Розслідування проти Курца є частиною масштабного корупційного скандалу в Австрії, що виник після витоку відео, на якому колишній лідер ультраправих Гайнц-Крістіан Штрахе обговорює фінансування партії на іспанському курорті Ібіца.
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